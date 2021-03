Volkswagen "Power Day" : le jour de la batterie

En réponse à

La fausse réputation via le matraquage publicitaire (et autres évènements comm) plutôt que par la fiabilité et le rapport qualité/prix.

Sauf que c'est un peu plus long et compliqué de se monter une image respectable via la qualité de ses produits, plutôt que de se coller une plume dans le c*l, se payer des spots de pubs et de tambouriner pour vendre sa camelote.