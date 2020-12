Volkswagen rappelle 38 000 voitures neuves pour une pédale de frein qui se décroche

Nouveau rappel cette semaine, mais celui-ci est bien moins important que celui organisé par Honda à l'échelle mondiale. Volkswagen va en effet envoyer 38 000 lettres à des propriétaires de Golf, Tiguan, Touran et T-Roc assemblés en 2020. Des voitures neuves mais qui présenteraient un défaut potentiel : une pédale de frein pouvant se déformer, voire se détacher carrément sous la contrainte et les freinages répétés.

Volkswagen précise qu'aucun accident n'a eu lieu et que c'est uniquement en préventif, pour contrôler la pédale de frein et remplacer si nécessaire l'élément. La marque allemande parle d'une "soudure potentiellement défectueuse" qui ferait que la pédale se détacherait dans certaines circonstances. On imagine alors les risques encourus sur la route.

Le constructeur allemand doit communiquer au KBA (organisme allemand de sécurité) les modalités exactes de rappel. La marque ne précise pas si les toutes dernières Golf 7 sont concernées, mais il y a fort à parier que ce sont seulement des Golf 8 qui sont impactées par ce rappel, puisque leur production a débuté en tout début d'année.