Volkswagen se lance dans le financement de vélos

Les constructeurs automobiles ont bien compris que s'ils ne s'adaptaient pas, ils couleraient dans les années à venir. D'abord à la mobilité électrique, mais aussi aux services. La voiture n'est ainsi plus une fin, mais un vecteur pour des technologies et de nouvelles formes de mobilité. Les constructeurs s'intéressent de plus en plus au monde du cycle, et le dernier en date n'est autre que Volkswagen.

L'Allemagne, qui est déjà performante en matière de cycles avec des marques telles que Canyon, fait le grand écart entre automobile et vélo. Volkswagen ouvre en effet des offres de financement via VW Bank et Financial Services en Allemagne pour l'achat et la location de vélos.

En partenariat avec Bike Mobility Services, Volkswagen va couvrir 600 points de distribution de vélos en Allemagne. Et si le financement est ouvert aux particuliers, il concerne surtout les professionnels. En effet, de plus en plus de salariés d'entreprises demandent un vélo électrique plutôt qu'une voiture en véhicule de société. Volkswagen ne cherche pas à substituer le vélo à l'automobile auprès des flottes, mais à "complémenter" son activité professionnelle.

Il faut dire que le vélo est un secteur en plein boom. A tel point que la plupart des fabricants de pièces ou de vélos complets sont débordés par la demande, avec des pénuries et délais à rallonge.