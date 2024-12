Volkswagen Tiguan eHybrid 272 : petit malus mais gros chèque

La concurrence : des prix de SUV premium

Vendu au-dessus des 60 000 €, le Tiguan hybride rechargeable flirte avec le segment des premium. Ainsi il se paye le luxe d’être au quasiment au même prix qu’un BMW X1 30e Drive (61 750 €) d’une puissance de 326 ch et bénéficiant d’une transmission intégrale. Son autonomie en tout électrique est toutefois inférieure avec au maximum 85 km et sa recharge est exclusivement en AC. Ses concurrents généralistes comme le Kia Sportage, le Hyundai Tucson ou le Ford Kuga, proposent des niveaux de puissance et des autonomies inférieures mais en contrepartie, se négocient environ à 10 000 € de moins.

A retenir : misez sur le Tiguan eHybrid 204 ch

Volkswagen a fait le choix de proposer des autonomies records pour son Tiguan hybride rechargeable. Cette version eHybrid remplit son objectif premier, parcourir sans difficulté les 100 km en une charge et délivrer des taux de CO2 bas pour éviter le malus écologique. De plus, elle aura droit à un abattement de 200 kg, sur le malus au poids, ce qui devrait le rendre neutre en 2025. En revanche, la valeur ajoutée de cette version 272 ch, proposée à partir de 61 150 €, n’est pas réellement justifiée par rapport à son petit frère, l’hybride rechargeable 204 ch, disponible avec des finitions inférieures et pour un prix départ à 53 900 €.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en 100% électrique

Les consommations réduites en mode hybride

Les puissances de recharge élevées

L'efficacité du système hybride

L'intérieur spacieux et le grand coffre

Le système multimédia performant

Le confort et la présence du châssis piloté de série

Caradisiac n'a pas aimé

Le malus au poids

Les tarifs similaires à ceux d'un SUV premium

Le coffre en réduction avec l'arrivée des batteries

Le gain de puissance pas flagrant par rapport à la version 204 ch