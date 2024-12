Volkswagen Tiguan eHybrid 272 : petit malus mais gros chèque

Cette version hybride rechargeable de 272 ch est disponible en 4 finitions.

L’offre débute à 61 150 € avec la finition Edition. Cette dernière embarque comme principaux équipements de série l’accès sans clé, le vitrage acoustique et surteintées, le hayon main libre, les feux Matrix LED, les bandeaux lumineux avant et arrière, les jantes de 18 pouces, le toit ouvrant panoramique, les sièges avant chauffants et massants ou encore de la conduite semi-autonome.

La finition R-Line, à partir de 59 850 €, met l’accent sur l’aspect sportif les jantes de 19 pouces, le ciel de toit noir, le pack R-Line intérieur et extérieur.

La finition R-Line Edition, à partir de 60 770 €, ajoute la peinture métallisée, l’accès et démarrage sans clé, l’ouverture et fermeture du coffre main libre, le Park Assist Plus avec fonction mémoire et l’alarme.

Enfin, le Tiguan R-Line Exclusive, partir de 66 650 €, rassemble l’équipement haut de gamme de l’Elegance et le style dynamique du R-Line avec en prime la sono Harman Kardon, la navigation, la sellerie cuir, l’affichage tête-haute.

Le point techno : châssis piloté de série À noter cependant que toutes les versions e-Hybrid reçoivent de série, quelle que soit la finition, la suspension pilotée DCC Pro à double valve.