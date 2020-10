Volkswagen Tiguan: boosté - Salon de l'auto Caradisiac

Le Tiguan de deuxième génération est le SUV compact le plus vendu en Europe, devant les Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross et autres Seat Ateca.

Long de 4,48 m, valeur qui le situe dans la moyenne du segment, le Tiguan fait preuve d'une bonne habitabilité (son empattement de 2,68 m. assure un bon espace aux jambes à l'arrière) et présente un volume de coffre dont le volume varie de 520 à 615 litres, valeurs des plus satisfaisantes dans le cadre d'un usage familial.

Polyvalent, confortable et bien insonoré, il peut aussi disposer - en série ou en option - de tous les équipements attendus à ce niveau de gamme. Un sacré client, donc.

Notez qu'arrivé à mi-carrière, le Tiguan profite d'un restylage esthétique assorti d'un remaniement mécanique censé l’aider à résister aux assauts d’une concurrence toujours plus affûtée.

Cette version restylée se reconnaîtra à ses feux avant, calandre et boucliers redessinés, qui soulignent davantage l’air de famille avec la nouvelle Golf 8. La partie arrière change moins, avec des feux légèrement modifiés et l’implantation du nom Tiguan en position centrale sur le hayon (c'est très à la mode, de Porsche à Volvo en passant par Skoda).

Quant à l'habitacle, il se digitalise avec la possibilité de disposer, sur certaines versions, d’une instrumentation totalement numérique, que complète sans surprise un système Apple Car Play / Android Auto permettant de dupliquer à l’écran le contenu de son smartphone.

En matière de sécurité active, on retrouve les systèmes attendus à ce niveau de gamme, parmi lesquels une assistance au maintien dans la voie très appréciable sur autoroute, que seconde un régulateur de vitesse adaptatif. Une conduite autonome de niveau 2 est ainsi envisageable.

Ce restylage est aussi l’occasion de rafraîchir l’offre mécanique, avec l’apparition d’une motorisation hybride rechargeable (Tiguan eHybrid) forte de 245 ch et capable de parcourir jusqu’à 50 km sans émission de CO2.

Le Volkswagen Tiguan passe par la case restyling. Au programme, des évolutions esthétiques mais également l’introduction de deux déclinaisons inédites : une hybride rechargeable et une version R forte de 320 ch.

Essai - Volkswagen Tiguan 1.4 TSi 150 ACT (2017) : l'essence en éveil

Après avoir annoncé sa sortie du diesel, Volkswagen va miser sur l’essence, l’hybride ou l’électrique pour imposer ou consolider la position de ses modèles sur le Vieux Continent. C’est le cas du nouveau Tiguan qui dispose d’une offre intermédiaire, le 1.4 TSi ACT 150, un moteur essence à désactivation des cylindres. Le bon compromis ?

Essai - Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 125 : entrée de gamme convaincante

La seconde génération de Volkswagen Tiguan reste, en compagnie du nouveau Peugeot 3008, une référence du segment. Sa faiblesse ? Les prix, élevés, très élevés. Mais l'entrée de gamme 1.4 TSI 125, qui affiche un tarif bien plus raisonnable, pourrait faire mouche. Si ses prestations ne sont pas au rabais, évidemment. Alors ?

Essai vidéo - Volkswagen Tiguan 2 : le réveil de la Force

Volkswagen renouvelle son Tiguan après une décennie de réussite. Cette seconde génération a-t-elle le potentiel de recouvrer son titre de numéro 1 sur un segment, celui des SUV compacts, devenu l’un des plus denses et des plus concurrentiels du marché ?

Comparatif vidéo - Volkswagen Tiguan vs Renault Kadjar vs Nissan Qashqai vs Peugeot 3008 : c'est qui le patron?

Voici une confrontation devenue un grand classique entre les principaux acteurs du monde des SUV compacts. Le Volkswagen Tiguan de nouvelle génération peut-il rebattre les cartes de la catégorie, c’est ce que nous allons voir avec ce comparatif.

Comparatif vidéo – Peugeot 3008 vs Volkswagen Tiguan : qui est le roi de la jungle ?

Peugeot investit le marché des SUV avec son nouveau 3008. Plus sexy, plus grand et plus connecté, le modèle du Lion a de l’appétit et compte bien venir chasser sur les terres du leader européen, le VW Tiguan. Lequel s’imposera dans une jungle qui compte déjà plus d’une dizaine d’espèces ?

Comparatif vidéo - Citroën C5 Aircross vs Volkswagen Tiguan : premier duel du SUV aux chevrons

Le Citroën C5 Aicross qui vient d'être présenté au dernier Mondial de l'Auto et arrive dans une catégorie des SUV compacts surchargés et au niveau donc très élevé. Dispose-t-il tout de même des qualités pour tirer son épingle du jeu ? Nous avons décidé pour sa première confrontation de l'opposer au Volkswagen Tiguan.

Fiabilité: que vaut le Volkswagen Tiguan en occasion?

Le Volkswagen Tiguan 2 arrive en occasion : la seconde main premium ?

Le Tiguan est une référence dans la catégorie des SUV compacts, au sein d'un groupe de concurrents (Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Renault Kadjar) très actifs. Avec la deuxième génération, Volkswagen espère le rester. Elle arrive en occasion. Mais reste-t-elle une référence chère ? C'est ce que nous allons voir.

Cliquez ici pour retrouver des avis de propriétaires de Volkswagen Tiguan 2

Le Volkswagen Tiguan en occasion Prix du VW Tiguan 2 en neuf : de 33 635 € à 56 750 € Prix du VW tiguan 2 en occasion : de 13 800 € à 57 000 € Plus de 1 700 annonces de Volkswagen Tiguan 2 et Tiguan 2 Allspace d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Franchement, le Tiguan n'est pas le pire modèle de Volkswagen. Les soucis sont assez épars, et de plus, bien pris en charge par la marque. Cela dit, comme sur d'autres véhicules du groupe, le 2.0 TDI 150 consomme un peu d'eau, à cause d'un souci de pompe à eau, sur certains exemplaires, et peut aussi consommer un peu d'huile, sans que cela compromette la fiabilité. Par contre, il souffre clairement d'un dysfonctionnement de capteur d'obstacle du "Front Assist", ce qui se traduit par de violents coups de frein, sans raison apparente. Il faut reprogrammer ou remplacer les capteurs. La boîte DSG7 peut aussi, plus rarement, connaître des soucis de blocage ou de bruits inquiétants. Il faut parfois la remplacer, du moins certaines pièces qui la composent.

