Volkswagen : un tshirt à code QR pour facilité la mobilité pendant l'Euro de football

Volkswagen est partenaire officiel de l'Euro 2020 de football et soutiendra même plusieurs équipes (Allemagne, la France, la Suisse, l’Autriche, le Danemark, la Finlande et la Russie). La marque allemande fournira aussi des solutions de mobilité pour un tournoi un peu particulier, puisqu'il se tiendra cette fois simultanément dans 12 pays. Des pays dans lesquels Volkswagen est évidemment bien implanté.

Pour l'évènement, Volkswagen distribuera des "maillots mobilité". Le constructeur précise la procédure pour l'obtenir : "pour recevoir un Maillot Mobilité, les visiteurs devront s’enregistrer au stand Volkswagen de leur Fan Zone et donner leur nom, adresse e-mail et taille. Un e-mail leur sera envoyé dès qu'ils pourront récupérer leur maillot. Le maillot sera disponible pour tous les événements à l’exception de Bakou. À Munich – où l’équipe allemande disputera ses trois matchs en phase de groupes – et à Londres, Volkswagen mettra en place un stand dans le stade en plus de celui de la Fan Zone". Il s'agira d'un très bon moyen, pour Volkswagen, de glaner des informations sur d'éventuels futurs clients...

Ils ont la particularité d'avoir un code QR qui sera scanné et offrira aux porteurs des tshirt des remises et leur donnera des informations sur les "microsites Volkswagen" : "sur ce dernier, ils pourront utiliser l’un des systèmes de mobilité durable à un prix réduit : ils se verront par exemple offrir des bons pour des vélos en libre-service, ou encore pour louer des trottinettes électriques. Volkswagen travaille sur ce projet en collaboration avec des partenaires extérieurs".

Volkswagen se servira de l'Euro 2020 pour le lancement commercial de l'ID 3 en Europe. Il y a donc fort à parier que l'on pourrait retrouver des exemplaires de la compacte électrique autour des grands stades pendant le championnat européen de football.