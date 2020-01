Volkswagen Up! restylée (2020) : les nouveaux prix, la version GTI reconduite

Volkswagen n'appelle pas cela un restylage, mais plutôt la "Up! 2.0". Il s'agit en fait d'une simple mise à jour de la gamme de la micro citadine pour 2020, dans la vague du gros restylage de la e-Up!. Sauf que dans ce cas présent, pour les thermiques, les changements se limitent à l'arrivée de nouveaux équipements. De série, la Up! offre désormais :

Lane Assist : avertisseur de franchissement de ligne

Airbags frontaux, latéraux et de tête

Signal acoustique et optique pour ceinture non attachée à l’avant et à l’arrière

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Application Volkswagen 'Maps + More' : pour smartphones Apple ou Android permettant de piloter les fonctions : radio / média / navigation avec reconnaissance des panneaux de signalisation / téléphone / données de conduite

Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse

Phares halogènes et feux de jour à LED

Réception radio numérique DAB+

Application 'We Connect Go' avec sa solution de connectivité Plug&Play : We Connect Go vous permet d’obtenir des informations sur votre véhicule directement sur votre smartphone

Désormais, la gamme comprend deux moteurs : 1.0 MPI de 60 ch en boîte manuelle cinq rapports et 1.0 TSI 115 ch boîte manuelle à six rapports. En dehors de la GTI, il n'y a plus que deux niveaux de finition, et la carrosserie cinq portes est imposée.

Prix Volkswagen Up! (2020)