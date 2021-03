Volkswagen : vente en ligne à 100 % et abonnement sur la gamme ID

Les concessionnaires vont-ils un jour devenir de "simples" centres de stockage et de livraison de véhicules neufs ? Même s'ils garderont toujours l'activité VO et l'après-vente, il n'empêche que les initiatives des maisons mères pour digitaliser la vente de voiture neuve inquiète une partie de la distribution automobile, déjà concurrencée de toute part.

Dans le cadre de sa stratégie Accelerate, Volkswagen va lancer un projet pilote d'abonnement pour les ID 3 et ID 4, uniquement en Allemagne dans un premier temps. Concrètement, les clients pourront acquérir un des deux modèles et par la suite opter, ou pas, pour certaines options qui seront ainsi facturées à la demande. Pour Volkswagen, ce business de la vente d'options "over the air" (à distance) pourrait représenter plusieurs centaines de millions d'euros dans les années à venir !

L'activation à distance d'options part du principe que toutes les voitures sont dotées, dès la sortie d'usine, de l'ensemble du matériel électronique nécessaire (capteurs, processeurs, écrans...). Si cela simplifie les choses côté production, cela n'impliquerait-il pas aussi un surcoût, puisque toutes les voitures sont dotées du maximum de la technologie ? En effet, tous les clients n'utiliseront pas toutes les fonctionnalités (et ne les paieront donc pas), mais ils auront quand même une auto dotée de toute la technologie du catalogue. Surcoût qui pourrait au final être répercuté sur ce même client, à moins que la simplification de la production (du fait de produire un seul modèle de voiture - sans packs, d'un point de vue technologique) ne permette de faire suffisamment d'économies.

Toujours en Allemagne, Volkswagen est le premier constructeur à proposer un achat 100 % en ligne. La vente en ligne existe déjà, mais il faut à chaque fois aller finaliser le bon de commande et la signature auprès d'un concessionnaire. Désormais, certains clients (uniquement sur gamme ID) pourront entièrement acheter leur auto depuis leur écran, comme n'importe quel autre achat.