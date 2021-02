Volvo a réalisé le meilleur semestre de son histoire en 2020

Tous les constructeurs ne peuvent pas dire qu'ils ont été bons en 2020. Certains ont été dans le rouge vif, et d'autres, malgré des résultats négatifs, ont salué tout de même une belle performance qui a permis de limiter la casse. Volvo n'a pas dérogé à la règle qui veut que tout le monde a perdu des ventes en 2020, mais la baisse a été relativement douce : 6,2 %, avec 661 700 véhicules. Seul Tesla peut se targuer d'avoir progressé dans le haut de gamme en se rapprochant de Volvo, avec 500 000 ventes.

Le paradoxe pour Volvo est toutefois que 2020 a également été synonyme de bonne nouvelle : "l’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires de 151 milliards de SEK (14,9 milliards d’euros) et un résultat d’exploitation de 9,5 milliards de SEK (937 millions d’euros) pour les six derniers mois de 2020. Les bénéfices ont progressé de 8,2 % durant cette période, et le chiffre d’affaires de 4,9 %. Quant à la marge bénéficiaire, elle s’est établie à pas moins de 6,3 %", précise Volvo dans son communiqué.

Si les ventes de l'année 2020 ont été à la baisse, c'est principalement à cause du premier semestre. Le second, lui est le meilleur de l'histoire de Volvo, avec une hausse de 7,4 % par rapport au S2 de 2019.

Sans grande surprise, Volvo surfe sur le succès de ses hybrides rechargeables : en Europe, elles représentent 30 % des immatriculations de la marque, qui, de toute façon, fait désormais clairement tout pour déprécier l'image du tout thermique à coups d’annonces.