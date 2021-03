Volvo annonce l'arrivée de pneus toutes saisons pour voiture électrique

Volvo va progressivement équiper ses véhicules électriques de pneus spéciaux. En commençant par le XC40 Recharge, le seul du genre pour l'instant chez Volvo, la marque scandinave va déployer une gomme baptisée "Recharge". Sa particularité ? Etre une monte toutes saisons, classée A en matière d'efficacité énergétique.

Une première selon Volvo qui s'inscrit comme un constructeur mettant en avant le développement durable, y compris sur les pneumatiques. Sur le papier, Volvo annonce un gain de consommation d'énergie pouvant aller jusqu'à 8 %, tout en augmentant l'autonomie par rapport à de véritables pneus hiver, à gomme plus tendre et plus accrocheurs.

Volvo avance d'autres arguments : "avoir recours à un seul jeu de pneus tout au long de l’année, la production de jantes en aluminium peut être réduite ce qui apporte un autre avantage en termes d'impact climatique". Faut-il toutefois rappeler que bon nombre d'automobilistes n'achètent pas de jantes en tôle et font simplement l'échange de pneus au début et à la fin de l'hiver !

Le constructeur ne précise pas avec quel manufacturier il a collaboré pour développer ces pneus, qui ne seront évidemment pas fabriqués par Volvo. Mais on sait en revanche que Volvo sera un des premiers à adopter le pneu Continental à puce RFID en Europe.