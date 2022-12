Volvo EX30 : la future star de Volvo ?

Le PDG de Volvo Cars, Jim Rowan, s’est confié auprès de nos confrères d’Automotive News Europe sur le futur de la marque. Malgré la conjoncture actuelle délicate (inflation, pénurie…), les objectifs fixés sont pour le moins élevés. En 2021, la marque a écoulé près de 700 000 exemplaires dans le monde. Si son patron ne donne aucune indication pour l’année 2023, celle de 2025 est nettement plus claire. En effet, la firme compte vendre 1,2 million de voitures dans le monde, soit une augmentation de 70 % ! Pour réaliser un tel chiffre, Volvo mise beaucoup sur un petit SUV électrique qui apparaîtra l’année prochaine : l’EX30.

En toute logique, ce dernier se placera sous le C40 (4,44 m) et profitera de la plateforme Geely déjà utilisée pour la Smart #1. Le moteur de 200 kW (soit 272 ch) et la batterie de 66 kWh devraient être de la partie. Seulement, Jim Rowan a indiqué la possibilité de proposer plusieurs batteries afin de rendre son SUV plus abordable. Par contre l’idée d’échanger d’accumulateur sur une même voiture n’est pas à l’ordre du jour pour des raisons de sécurité. La batterie fait partie intégrante de la structure.

La location mise en avant

Un second levier est abordé, celui de la location avec un engagement minimum de trois mois. Ainsi, Volvo souhaite attirer une clientèle plus jeune, celle de la génération Z qui achète en grande partie sur Internet. D’ailleurs, le PDG compte sur une part égale de vente physique et en ligne.

Si le futur EX30 aura un rôle fondamental pour atteindre l’objectif fixé, le grand SUV XC90 y contribuera également. Malgré l’arrivée de son pendant électrique (EX90), son avenir n’est pas remis en cause, loin de là. Jim Rowan précise que la version hybride rechargeable présente un grand intérêt dans les provinces intérieures des Etats-Unis et de la Chine, des régions moins bien équipées en structure de recharge par rapport aux zones côtières.

Enfin, le PDG souhaite vendre les modèles électriques au prix des thermiques d’ici 2025. Il compte sur l’évolution de la technologie des batteries (LFP) mais aussi sur une meilleure maîtrise des logiciels et du silicium. Le but est également de réduire le nombre de calculateurs comme c’est déjà le cas sur la plateforme SPA2 utilisée par l’EX90.