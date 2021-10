Volvo garantit ses occasions jusqu’à 5 ans

Comme tous ses rivaux, Volvo a mis en place, depuis plusieurs années, un label sous lequel son réseau vend ses véhicules d’occasion. Baptisée "Selekt", cette ‘’marque’’ écoule uniquement des Volvo.

Pour asseoir son image de fiabilité et renforcer son attractivité face aux labels des concurrents : "Audi Occasion :Plus", "BMW Premium Selection" et "Mercedes Certified", Volvo Selekt propose ainsi en ce moment de garantir ses autos jusqu’à 5 années.

Cette offre prolonge le contrat de garantie normalement proposé sur les occasions Volvo, qui court de 12 à 24 mois selon les modèles et leur âge. Mais, pour profiter de cette garantie longue durée, il faut forcément souscrire à une Location avec Option d’Achat, pour une durée allant de 36 à 60 mois. De plus, ce contrat, baptisé EGVO, s’interrompt forcément au terme de cette location. Bon point, il est complet et n’exclut que les pièces d’usure.

Cette offre est valable jusqu’à 30 novembre prochain.

L’avis de Caradisiac : chez Volvo, on ne fait pas de cadeau. C’est donnant-donnant. Si la perspective de voir son occasion bien couverte durant cinq années est réjouissante, le fait que cela soit soumis à la souscription d’une LOA a de quoi refroidir. D’autant que les quelques offres que nous avons obtenues de concessionnaires n’étaient pas très attractives.