Volvo lance un assistant pour optimiser l'autonomie de ses électriques

Les mises à jour à distance ouvrent des possibilités intéressantes pour les constructeurs. Et en particulier celle d'intégrer de nouvelles applications, parfois pour le divertissement, ou pour des fonctionnalités bien plus importantes. Volvo lance l'Assistant d'autonomie, un outil qui fera certainement plaisir aux propriétaires de XC40 Recharge et, dans un futur proche, de C40 Recharge.

"Grâce à cette application, parfaitement intégrée au système d’infodivertissement fonctionnant sous Android Automotive OS, les conducteurs de véhicules Volvo 100 % électriques obtiennent une indication claire et précise de l’autonomie restante estimée et de leur consommation d’énergie en temps réel", précise Volvo.

Parfaitement intégrée au système d'exploitation (qui, on le rappelle, est Android Automotive), l'application peut par exemple proposer de gérer automatiquement la climatisation selon le trajet enregistré pour s'assurer d'avoir la meilleure autonomie tout en conservant une température optimale. Pour l'heure, l'Assistant d'autonomie est en version partielle, puisque le constructeur précise que la mouture complète arrivera plus tard, toujours via les mises à jour à distance.