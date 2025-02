Volvo n’a jamais vendu autant de voitures et prépare 10 nouveaux modèles

763 389 voitures neuves. Voilà ce qu’a réussi à vendre Volvo dans le monde en 2024, signant ainsi son nouveau record absolu sur une année pleine (+7,7% par rapport à l’année 2023). La division premium du groupe Geely reste loin de BMW, Mercedes et Audi mais elle domine très largement Jaguar, Alfa Romeo ou Land Rover en plus de surclasser Lexus.

Alors que la marque suédoise a récemment renoncé à son objectif de ne plus commercialiser que des modèles électriques après 2030, elle a tout de même placé son petit EX30 sur le podium des autos à zéro émission les plus vendues d’Europe en 2024. Et elle prépare un gros plan produit pour les années 2025 et 2026 : cinq nouveautés produits cette année avant cinq autres nouveautés lancées l’année prochaine.

Quelques nouveaux modèles et des remises à niveau

La première de ces nouveautés sera l’EX30 Cross Country, ce petit SUV électrique au design plus « tout-terrain » qui a été présenté cette semaine. Le constructeur enchaînera avec l’ES90, une nouvelle grande berline électrique à la vocation haut de gamme (cousine de la Lotus Emeya ?) appelée à être dévoilée en mars. Volvo doit ensuite présenter un nouveau SUV hybride rechargeable conçu exclusivement pour la Chine (probablement basé sur d’autres modèles du groupe chinois Geely), mais aussi une version améliorée de son SUV XC60 (probablement à la façon du récent XC90 restylé) et un tout nouveau SUV électrique EX60 qui se positionnera probablement face aux Tesla Model Y et autres équivalents premium allemands. Ce dernier doit d’ailleurs inaugurer une nouvelle plateforme modulaire SPA3 conçue pour les modèles électriques.

Dans une conférence de presse donnée ce lundi, le patron de Volvo Jim Rowan a précisé que la marque continuerait à offrir à la fois des berlines, des breaks et des SUV. Tous les futurs modèles utilisent le numéro 30, 40, 60 et 90 en fonction de leur taille (avec un « S » devant pour les berlines, un « V » pour les breaks, un « XC » pour les SUV thermiques, un « EX » pour les SUV électriques et un « ES » pour les berlines électriques).

La situation de Volvo reste donc nettement meilleure que celle des autres marques de Geely Lotus et Polestar, même si le constructeur s’attend à une année 2025 plus compliquée malgré l’arrivée de ces nouveautés.