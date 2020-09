Volvo P1800 : retour en thermique avec plus de 400 ch

On peut difficilement faire plus suédois que ce que vous avez sous les yeux. Récemment, un mystérieux prototype de Volvo P1800 s'était fait remarquer sur les routes européennes. Pour quelle finalité ? Justement, la voici. L'équipe officielle de course de Volvo en super tourisme (Cyan Racing) lance une étonnante création au design de la mythique P1800, l'une des voitures qui a fait la renommée de Volvo dans le passé.

Sauf que le vaillant B20 (quatre cylindres atmosphérique à carburateurs) a laissé sa place à un 2.0 turbo de 415 ch et 455 Nm. Un moteur dérivé de celui utilisé en WTCC sur la S60, rien que ça. Le bloc est relié aux roues arrière par une boîte de vitesses manuelle, un différentiel autobloquant et un arbre de transmission en carbone.

L'obsession du poids sur cette auto a permis de limiter la masse à 990 kg. Imaginez donc les performances de l'engin, d'autant plus que cette P1800 Cyan n'a aucune aide : pas de contrôle de stabilité, pas d'ABS et même pas d'assistance de freinage. Ce sera donc tout à la force des bras et des jambes, et au dosage.

Cyan précise que s'il s'agit pour l'instant d'une création plus ou moins unique, il n'est pas exclu que l'auto soit produite en petite série à la demande de certains clients. Vous êtes avisés.