Volvo quitte à son tour l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA)

Il y a un mois, le groupe Stellantis annonçait son départ de l’Association des constructeurs automobiles européens, un organisme que l’on présente souvent comme le « lobby » de l’industrie automobile.

Numéro deux en Europe et numéro quatre dans le monde, le groupe Stellantis sera prochainement imité par Volvo Cars, qui vient également d’annoncer son retrait de l’ACEA dès la fin de l’année 2022.

Pour Volvo, qui s’est engagé dans l’électrification de ses véhicules et vise le 100 % électrique dès 2030, la position de l’ACEA concernant la transition vers l’électrique prévue en 2035 n’est pas assez ambitieuse. Volvo ambitionne ainsi un passage aux véhicules électriques plus rapide : « Nous avons conclu que la stratégie et les ambitions de Volvo Cars en matière de durabilité ne sont pas totalement alignées sur le positionnement et la façon de travailler de l'ACEA à ce stade. Nous pensons donc qu'il est préférable d'emprunter une autre voie pour le moment. »

Comme Stellantis, Volvo a donc décidé de faire bande à part, et de développer son approche de la mobilité de demain de façon individuelle. Un nouveau coup dur pour l’ACEA qui en quelques semaines vient de perdre deux membres importants.