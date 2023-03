Vous avez aimé les excellents résultats de Stellantis ? Vous allez adorer ceux de BYD

Son rêve est en train de se construire. Byd (Build Your Dreams) a annoncé cette semaine ses résultats 2022 et ils sont, pour le moins, impressionnants. Côté bénéfice, la hausse est stratosphérique, puisqu’elle atteint 445,8 %, pour atteindre 2,2 milliards d'euros. Côté chiffre d’affaires, il a pratiquement doublé l’année dernière pour atteindre 29 milliards d’euros. Une masse financière, et les bénéfices qui en découlent, qui sont évidemment liés à la hausse des ventes de voitures. Le constructeur chinois a écoulé en 2022, 1,8 million d’autos, soit une hausse de 215 %.

Un bénéfice moins élevé que Stellantis. Pour le moment.

Ces progressions mirobolantes doivent évidemment être relativisées puisqu’une boîte qui réalise 100 euros de chiffre d’affaires la première année, et 200 la seconde, connaît une hausse de 100 %, et lorsque l’on compare les bénéfices de Stellantis, il sont beaucoup plus élevés que ceux de Byd, pour s’établir à 16,8 milliards. Alors en quoi l’accélération de l'Asiatique est-elle susceptible d’effrayer ses concurrents, qui tous n’ont d’yeux ces temps ci que vers le météore chinois ?

C’est que, contrairement à la galaxie Stellantis, Byd n’a qu’une marque. De plus, l’entreprise chinoise fabrique des voitures depuis 20 ans seulement, alors que les 14 marques du groupe français ont toutes (sauf exceptions) une centaine d’années. Mais surtout, le constructeur de l’empire du milieu réalise son score avec ses seules autos électriques et hybrides. Des autos dont les batteries sont faites maison, ce qui permet de réaliser quelques substantielles économies.

Il faut ajouter à ces avantages le fait que Byd a réussi a progresser sur son marché principal (la Chine), au cours d’une année 2022 encore largement ralentie par la politique zéro Covid mise en place par le gouvernement de Xi Ping. On est donc en droit de se demander quel serait le bénéfice du constructeur dans une Chine ouverte et avec une diffusion plus internationale.

Et on est donc en droit de s’inquiéter quelque peu de la marge de progression de Byd au cours des prochaines années placées sous le signe du déploiement. L’Europe est l’un de ses objectifs, avec la volonté d’y installer une première usine. Affaire devait être faite avec Ford qui souhaite arrêter les frais dans son unité de production de Saarlouis, mais Byd a reculé, a priori, pour des raisons financières. Mais il ne semble pas renoncer à son installation européenne.

Objectif Europe et États-Unis

Aux États-Unis, la politique du groupe chinois est similaire : s’implanter localement pour profiter des aides protectionnistes de l’IRA (Inflation Reduction Act) mises en place depuis le 1er janvier par Joe Biden et qui oblige les industriels à fabriquer leurs produits sur place pour bénéficier de subventions à l’installation, comme à la vente de leurs autos.

Autant dire que du côté de Tesla, on a quelques soucis à se faire. La marque d’Elon Musk est certes toujours en tête des voitures électriques à travers le monde avec plus de 1,3 million d’autos vendues en 2022, mais Byd n’est plus très loin avec un score de plus de 911 000 unités. Et si sa progression continue au train ou elle se déroule depuis l’an passé, l’Américain pourrait bien être dépassé dès cette année. Quant aux constructeurs européens, sur un vieux continent ouvert à tous vents, ils ont peut-être encore plus de raisons de s’inquiéter, même quand ils s'appellent Stellantis et que leur résultat est bien supérieur à celui de Byd. Pour l'instant.