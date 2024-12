Vous avez demandé la police ?

Un nouveau type de vélo déferle dans les rues de la région parisienne. Enfin, pas tout à fait un vélo puisqu’il n’impose pas de pédaler pour avancer, plutôt un genre de cyclomoteur électrique à gros pneus et gros moteur - avec quand même des pédales qui ne servent que de repose-pieds.

L’engin sème la terreur sur les pistes cyclables de la capitale – ce n’est pas moi qui le dit mais le quotidien Le Monde dans un article sur « la SUVisation du vélo » belle description de la jungle infernale que sont devenues les pistes cyclables des métropoles.

Ceux qui croient encore au mythe des mobilités douces devraient venir pédaler sur les grands boulevards sur le coup de 9 h ou 18 h, ils constateraient que la hiérarchie de la chaîne alimentaire du trafic parisien s’est parfaitement transposée aux voies vélo avec, tout en bas la mamie sur son vieux vélo « musculaire », au milieu le trottinettiste et tout en haut, ce nouveau super prédateur qui, comme les autres, ne rechigne pas à chasser le piéton sur le trottoir.

Un sacré truc ce vélo qui n’en est pas un : j’en ai suivi un sur les quais de Seine qui prenait un bon 70, comme le moindre 103 Peugeot un peu tapé. Si on pouvait y transporter un passager adulte, j’en mettrais bien un dans mon garage à la place de ma petite moto de ville.

Reste que ces engins doivent être immatriculés, assurés et, conséquemment, ne pas emprunter les pistes cyclables. Et leurs conducteurs sont censés avoir le permis AM, et porter casque de moto et gants homologués. Ce n’est jamais le cas.

Or, si je vois très régulièrement des conducteurs de scooter dûment casqués se faire contrôler par la police, avec une forte prédilection pour les jeunes hommes à teint mat, je n’ai jamais vu un de ces pseudos cyclistes se faire arrêter. Dans un cas, l’infraction est manifeste, directement visible alors que dans l’autre, il faut demander les papiers, vérifier si l’engin est volé et va savoir s’il est débridé…

3,3 policiers pour 1 000 habitants

Au fond, je m’en tamponne, je n’ai rien contre ces nouveaux cyclomotoristes et leurs drôles de mobylettes - si ce n’est, trop souvent, leur façon de les conduire.

Je suis juste étonné de leur parfaite impunité, comme de celle de ces motards toujours plus nombreux – bientôt majoritaires à Paris - dont les échappements font un boucan si manifestement hors norme qu’on se demande s’il faut vraiment un sonomètre pour le mesurer. Et aussi de tous ces automobilistes aux voitures fumigènes, ou aux vitres avant noires – proscrites depuis 2017 – et j’en oublie.

Ce ne sont pourtant pas les policiers qui manquent : nous avons 3,3 policiers et gendarmes pour 1 000 habitants, c’est 10 % de plus qu’en Allemagne, un tiers de plus qu’en Angleterre.

La grande délégation

Pas assez présentes sur le terrain nos forces de l’ordre ? Ce n’est pas mon impression. En ville, on les voit tous les trois ou quatre pâtés de maisons et à la campagne, même au fin fond du Limousin, on ne peut pas faire 50 km sans croiser une patrouille de gendarmes

Alors, que fait la police ?

Ou plutôt que ne fait pas la police ? Ou « ne fait plus ».

Le contrôle des véhicules ? Il a été délégué au secteur privé via le contrôle technique et c’est pourquoi, il est rare que les forces de l’ordre s’abaissent à vérifier l’état de nos pneus ou s’inquiètent de ce qui sort – bruit ou fumée - de notre échappement. On a donc mis des kilotonnes de voitures à la casse sans aucun effet sur la sécurité, sachant que le pneu est impliqué dans 90 % des 10 % d’accident ayant une cause technique.

Le contrôle de la vitesse ? Confié aux radars automatiques : hors autoroute, je ne vois quasiment plus de contrôle à la jumelle ou au fameux radar hibou.

Quant à celui de l’alcoolémie, est-ce parce que je ne sors pas aux bonnes heures ni aux bons endroits, je n’ai pas soufflé dans un éthylomètre depuis au moins dix ans et c’était à l’heure du goûter.

Il est vrai que ces temps-ci, police et gendarmerie ont d’autres priorités, je pense à ce qui semble être devenu leur mission prioritaire, ou du moins la plus médiatisée, la lutte contre le trafic de stupéfiants, lutte qui ressemble de plus en plus à une guerre et dont on voit de plus en plus mal comment elle pourrait être gagnée un jour.

En ce qui concerne la sécurité routière, qui peut décemment affirmer que nous sommes « fliqués à outrance » pour reprendre la terminologie d’une association ?

Des gendarmes bien secoués

Sur la route, j’ai plutôt le sentiment de leur impuissance. Avec la bonne application sur son téléphone voire le bon gadget avec abonnement, il n’y a plus aucune raison de les craindre : on peut rouler en permanence au-delà des limitations sans risquer son permis, tout au plus un ou deux points de malchance ou d’étourderie de temps à autre.

Cette impuissance des forces de l’ordre, je l’ai ressentie très fortement il y a peu de temps dans un village du Var en voyant un 5008 de gendarmerie rebondir brutalement sur un ralentisseur, véritable butte, mi brique mi béton, le genre d’ouvrage d’art qu’il est impossible de franchir à 30 km/h sans casser son auto, fut-ce un SUV.

En voyant ces pauvres pandores décoller de leurs sièges, je me suis posé la question de l’impuissance de l’État. Comment est-il possible qu’en France, en 2024, un maire puisse faire bâtir de telles fortifications sur la voie publique sans que personne, même pas eux, n’ait à y redire ? Comment eux, dignes représentants de l’État et garants de l’ordre, supportent-ils de se faire secouer par de tels obstacles manifestement non réglementaires ? Qui est censé faire respecter les limitations de vitesse ? Eux, ou le maire à la demande de ses administrés ? Où est le fameux pouvoir central, l’État omnipotent qui contrôle tout ? Plus sur la route ni dans la rue en tout cas…