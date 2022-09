VW Polo IV GTI (2005 – 2009), la petite sportive incassable, dès 4 500 €

Si la VW Polo initiale est apparue en 1974, il aura fallu à la petite allemande attendre 1994 pour réellement menacer les références du segment. Pourquoi ? Parce qu’on n’avait pas jugé bon de la décliner en 5 portes ! Sa troisième génération, codée 6N restait tout de même en-deçà de ses rivales sportivement parlant, sa variante GTI manquant cruellement de punch.

Un défaut que va corriger sa descendante, apparue en 2001. De type 9N, elle arbore une plateforme bien plus moderne que celle de la 6N, ce qui lui permet de nettement progresser en habitabilité et en qualités routières. Mais pour les performances élevées, on devra patienter jusqu’au restylage de fin 2005. A cette occasion, la Polo devient 6N3, se pare d’une nouvelle face avant, d’un tableau de bord remanié et surtout, se décline à son tour en GTI. Enfin !

En réalité, comme souvent dans le Groupe VW, on a joué au Meccano. Cette Polo GTI est très proche techniquement de la Seat Ibiza FR et récupère un bloc archi-connu : le 1,8 l turbo à 20 soupapes. On l’a par exemple vu dans le VW Sharan, la Golf IV GTI ou encore l’Audi A3. Développant ici 150 ch, il confère à la Polo GTI d’excellentes performances, d’autant que son couple atteint la belle valeur de 220 Nm à un régime très bas : 2 000 tr/min. Elle pointe ainsi à 216 km/h, atteint les 100 km/h en 8,2 s et autorise des reprises très vigoureuses. Certes, on reste loin des 177 ch d’une Peugeot 206 RC, mais le couple est supérieur sur la Polo.

Seulement, un indice laisse supposer que celle-ci n’est pas une pure sportive : son équipement. Très riche, celui-ci inclut l’ESP, la clim auto, le régulateur de vitesse, les quatre vitres électriques ou encore la radio-CD. Le prix ? A 19 490 € en trois portes (23 300 € actuels selon l’Insee), la Polo GTI est relativement chère, ce qui correspond à l’image premium que VW cherche alors à se donner. A l’été 2006, une variante plus puissante apparaît : la Polo GTI Cup Edition, boostée à 180 ch. Malheureusement, elle ne sera pas importée en France. La Polo IV GTI disparaît en 2009.

Combien ça coûte ?

Les prix sont largement conditionnés par le kilométrage. A 4 500 €, on trouve des exemplaires en bon état, mais affichant plus de 200 000 km. Une auto de 150 000 km atteint déjà 6 500 €, alors qu’à 7 500 €, le totaliseur peut rester sous les 100 000 km. On trouve des Cup Edition en France, importées individuellement, qui exigent une rallonge de 1 500 € au bas mot.

Quelle version choisir ?

Comme il n’y en a qu’une (officiellement), le choix est simple. Optez avant tout pour un exemplaire bien suivi, doté de son historique et non préparé, avant de considérer le kilométrage.

Les versions collector

Là, ce sera plutôt la Cup Edition, mais, une fois encore, en parfait état d’origine. Elle devra aussi afficher un faible kilométrage.

Que surveiller ?

Avantage d’avoir reçu le 1,8 l turbo 20 soupapes longtemps après qu’il a été mis en production, la fiabilité mécanique s’avère remarquable. Evidemment, cela suppose un entretien soigné, un changement de la courroie distribution en temps et en heure, et une absence de préparation. Ensuite, fait que la GTI n’ait été proposée qu’avec l’important restylage de 2005 induit que les soucis de jeunesse de la Polo IV (il y en a eu quelques-uns) ont été éradiqués. Tout au plus la GTI pâtit-elle de pépins de vitres électriques, de joints d’ouvrant décollés, de traces de corrosion superficielle dans les ailes avant ou d’infiltrations d’eau dans les feux arrière. Rien de grave.

Au volant

Autant le dire tout de suite, si la présentation intérieure de la Polo est nette et l’assemblage sérieux, la qualité des matériaux n’a rien d’impressionnant. Cela dit, on est bien installé dans un siège au maintien irréprochable et la position au volant (réglable dans les deux plans) n’a rien de critiquable. Surprise, le moteur produit un son rauque très sympa : VW a installé un résonnateur qui produit ses effets.

Souple et vigoureux, ce bloc fait preuve d’une santé assez surprenante, donc autorise des performances dignes de concurrentes nettement plus puissantes. Il marche bien le bougre, à tel point qu’on oublie vite que la boîte, au demeurant assez ferme à manier, ne compte que cinq rapports. Le châssis, en revanche, suscite un peu plus de critiques. Très sain et nanti d’un train avant plutôt accrocheur, il pâtit d’un amortissement hésitant entre sport et confort. Cela se traduit par du roulis et un manque de maintien de caisse sur mauvaise route, alors que la dureté de la suspension compromet la filtration des inégalités.

Dommage, car le freinage est efficace et la poupe capable de se placer si on la provoque. Quant à la consommation, elle est basse quand on a le pied léger (moins de 7 l/100 km) mais atteint vite les 10 l/100 km si on se fait un peu plaisir.

L’alternative youngtimer

VW Polo G40 (1988 – 1994)

Sortie en 1981, la Polo 2 ne prendra le train des GTI qu’en 1988. C’est cette année-là qu’est commercialisée sa variante G40, dont le compresseur booste le moteur 1,3 l de 75 ch à 115 ch ! Il autorise une vitesse maxi de 195 km/h malgré le Cx peu favorable. Correctement adapté, le châssis arrive à donner le change, sans atteindre, loin s’en faut, l’efficacité de celui d’une Peugeot 205 GTI.

De toute façon, cette Polo G40 n’est qu’un galop d’essai, limité à 500 unités en France. La commercialisation s’interrompt quand il est épuisé. Lors du restylage de 1990, la G40 revient, cette fois de façon permanente, mais sans évolution technique notable. Ses prestations sont donc dépassées, et elle se vendra peu. Reste une petite youngtimer décalée, très rapide et fortement amusante. Dès 7 000 €.

Volkswagen Polo IV GTI (2006), la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 781 cm3

Alimentation : injection électronique

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 5 manuelle, traction

Puissance : 150 ch à 5 800 tr/mn

Couple : 220 Nm à 1 950 tr/mn

Poids : 1 164 kg

Vitesse maxi : 216 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 8,2 s (donnée constructeur)

