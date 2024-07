XPeng G6, un nouveau SUV chinois au prix pas cadeau

XPeng, c’est ce constructeur automobile chinois fondé en 2014 qui espère lui aussi s’imposer sur le marché automobile européen. Il n’arrive évidemment pas au meilleur moment sachant que les taxes à l’importation doivent augmenter sensiblement à partir d’aujourd’hui pour tous les modèles fabriqués en Chine dans les pays de l’Union européenne.

Le G6, un SUV familial de 4,75 mètres de long, est en tout cas taillé pour s’inscrire dans la catégorie du Tesla Model Y et de ses meilleurs concurrents directs. A l’essai sur Caradisiac dans quelques heures, il dispose d’un moteur de 255 chevaux et de batteries d’une capacité de 66 kWh dans sa version de base, revendiquant une autonomie maximale de 435 km d’après les normes d’homologation européenne. Dans sa variante intermédiaire, il pousse la puissance du moteur à 280 chevaux et se dote de batteries de 87 kWh promettant une autonomie maximale de 570 km. En version Performance, il ajoute un second moteur à l’avant pour atteindre 470 chevaux en puissance maximale (autonomie maximale de 550 km).

A partir de 42 990€, sans bonus et avant les taxes…

Comptez 42 990€ pour le prix de base de ce Xpeng G6 en version Propulsion, 46 990€ pour la version Propulsion à grosses batteries et 50 990€ pour la version Performance à transmission intégrale. C’est 2 000€ de moins qu’un Tesla Model Y d’entrée de gamme, l’Américain restant 2 000€ moins cher au final chez nous grâce au bonus écologique auquel le Chinois n’a pas droit. Sachant que ce dernier devra aussi composer avec les nouvelles taxes à l’importation des voitures chinoises, il n’offre pas un rapport prix-prestations particulièrement bon dans la catégorie. La tâche de XPeng sur le Vieux Continent s’annonce donc délicate dans ce contexte.