YangWang U9, la supercar électrique de Byd à prix cassé

En France et dans le reste de l’Europe, Byd débarque avec une gamme complète de modèles à la vocation familiale. Du SUV compact Atto3 jusqu’à la grande berline Han, le constructeur espère devenir vite incontournable sur le Vieux Continent. Dans son pays, le géant de l’automobile et des batteries vient de lancer une nouvelle marque, YangWang. Une marque électrique à la vocation très haut de gamme, qui commercialisera pour commencer un SUV de luxe et une voiture de sport à très hautes performances, la U9 que vous avez ici sous les yeux.

Prenant la forme d’une berlinette très sportive, la U9 évoque les proportions d’une McLaren Artura ou d’une Audi R8. Elle possède quatre moteurs électriques (installés à chacune des roues). Si le constructeur ne dévoile pour l’instant pas de chiffres techniques, sa puissance maximale sera vraisemblablement supérieure aux 1 100 chevaux. YangWang donne déjà le 0 à 100 km/h, expédié en seulement deux secondes. Les meilleures supercars électriques de la planète, les Rimac Nevera et autres Lotus Evija, font à peine mieux que ça malgré leurs près de 2000 chevaux et leur tarification plus élitiste.

Une supercar à prix d’ami ?

Car oui, cette super-sportive chinoise aura un excellent rapport prix-performances. On parle d’un tarif au-dessus du million de yuans (137 174€), une somme évidemment conséquente mais raisonnable pour une machine de plus de 1000 chevaux capable de telles accélérations. A titre de comparaison, une Ferrari SF90 Stradale de 1000 chevaux coûte plus de 500 000€ et une Rimac Nevera électrique demande plus de deux millions d’euros. L’ Aion Hyper Hyper SSR, une autre nouvelle supercar électrique chinoise de 1 225 chevaux, coûte elle moins de 190 000€. Bref, les Chinois font aussi des prix serrés sur le segment des sportives d’exception. Elles concurrenceront probablement la future Tesla Roadster, qui doit coûter 175 000€ dans sa version de base.