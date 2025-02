Zinédine Zidane dit qu'il aime l'Alpine A290 électrique et l'inverse aurait été très surprenant

Tout le monde en France aime Zinédine Zidane, ce footbaleur star de l’équipe nationale de 1998 qui s’est aussi distingué par ses qualités d’entraîneur au légendaire club du Real Madrid en Espagne. En 2024, il figurait à la 17ème place des personnalités préférées des Français d’après le Journal du Dimanche dans un classement dominé par Jean-Jacques Goldman.

Depuis 2023, Zinédine Zidane est officiellement un ambassadeur d’Alpine et se plie régulièrement à des exercices de communication pour la marque à cet effet. Comme par exemple, lors des dernières 24 Heures du Mans 2024 où il avait fait un tour en passager dans le prototype Alpenglow à hydrogène juste avant le départ de la course, juste avant d'y donner le départ.

D’après Sportune, ce contrat d’ambassadeur rapporterait 3,5 millions d’euros par an à Zinédine Zidane en échange de ses participations à divers évènements. Celui qui explique « militer pour l’égalité des chances » dans ce partenariat doit donc régulièrement se montrer auprès des produits de la gamme d’Alpine et lors d’évènements sportifs auxquels participe la division sportive du groupe Renault.

Coup de cœur pour l’Alpine A290

Dans ce contexte, vous ne serez sans doute pas tant surpris d’apprendre que Zinédine Zidane a beaucoup aimé la nouvelle citadine sportive électrique de la marque au « A » fléché, comme il a pu en prendre le volant dans les rues de Madrid : « Grâce à mon rôle d’ambassadeur, j’ai eu la chance de passer du temps avec toute l’équipe du programme électrique Alpine, c’est passionnant. Et me voilà déjà au volant dans Madrid avec cette petite A290 électrique, magnifique ! Elle est assez incroyable, facile à conduire et en même temps sportive ; un vrai plaisir ! » s’enthousiasme officiellement Zinédine Zidane d’après un nouveau communiqué publié hier.

On ne saura hélas pas ce que pense dans le détail Zinédine Zidane des performances de cette A290 qui n’arrive hélas pas à signer des chronos aussi bons que l’ancienne Renault Clio RS sur circuit, ni de ses sensations de pilotage si importantes lorsqu’on parle de ce genre de modèle. Ou de ce qu’il pense de ses rivales comme la Mini JCW électrique sans oublier la future Lancia Ypsilon HF. Ou encore de son prix (à partir de 39 700€ en finition GT Performance pour le modèle qu’il conduit), certes très abordable pour quelqu’un qui toucherait 3,5 millions d’euros par an rien que pour dire de gentilles choses sur Alpine et se rendre à des évènements organisés par la marque.

Bref, on aurait été très surpris que Zinédine Zidane n’apprécie pas la nouvelle Alpine A290 et on aurait bien aimé aussi avoir son avis au sujet de l’A110 et de toutes ses versions.