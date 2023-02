Zidane ambassadeur Alpine : la fausse bonne idée ?

Il a passé une tête lors de la présentation, à Londres, la semaine passée, de l’A523, la nouvelle F1 Alpine. Mais la star des stars du ballon rond, Zinedine Zidane n’était pas venu pour tester le baquet et remplacer Pierre Gasly ou Esteban Ocon, les deux pilotes de la saison à venir. Il était présent en tant qu’ambassadeur Alpine, un rôle qu'il tiendra pendant les 4 prochaines années. Rien de bien surprenant à cela, les stars monnaient très couramment leur image auprès de marques de luxe ou de constructeurs automobiles.

Celle de Zidane est même particulièrement recherchée pour l’aura qu’il dégage à travers le pays, et bien au-delà, auprès de tout amateur de foot à travers le monde. Du coup, les révélations du site Sportune qui, comme son nom l’indique, se préoccupe de sport business n’ont rien de bien surprenant non plus.

3,5 millions d'euros par an pour Zizou

Selon ce média, Zizou empocherait chaque année la coquette somme de 3,5 millions d’euros, soit un total cumulé de 14 millions. Pas mal. Sauf que ZZ n’aura pas seulement pour tâche d'offrir son image à la marque, mais aussi de parrainer le programme Race(H)er. L’idée : promouvoir l’égalité des chances, surtout en faveur des femmes. La F1 étant un sport plutôt de riches et plutôt d’hommes, l’association entend promouvoir la diversité. Comme Zidane l’a lui-même affirmé : «c’est un projet qui me plaît autour de l’égalité des chances ». Fort bien, mais la promotion de la méritocratie a visiblement un prix, plutôt élevé, et d’aucuns, depuis la révélation de la somme, ne se sont pas gênés pour expliquer que les 14 millions en question auraient pu être injectés directement dans la fondation Rac(H)er dont le but, non lucratif, est quant à lui, fort louable.

Mais au-delà du problème que pose l’adéquation des émoluments de l’ambassadeur avec l’œuvre caritative qu’il parraine, l’arrivée de Zidane en tant que tête de gondole d’Alpine pose un autre souci qui n’est pas d’ordre financier. La star des stars sera chargée, outre de la promotion de Rac(H)er pendant les quatre prochaines années, de véhiculer l’image de la marque à travers le monde.

Une star planétaire, mais sur la planète foot

Or, on sait que Luca De Meo compte énormément sur les États-Unis pour booster les ventes de la filiale du groupe Renault. Zidane est connu dans le monde entier, du moins dans le monde du football. Au fin fond de l’Afrique comme en Argentine ou au Venezuela, il est l’un des Français le plus célèbre, et parfois même le seul. C’est une star planétaire, certes, mais s’il est un pays ou son nom n’est pas sur toutes les lèvres, c’est bien les États-Unis. Le soccer y est pratiqué beaucoup plus marginalement que le basket ou le foot américain et si le ballon rond accède à une certaine notoriété depuis quelques années, c’est notamment grâce aux filles et à leurs exploits internationaux.

À l’inverse, la Juve, le Real ou le PSG sont très loin d’être sur toutes les lèvres. Du coup, confier son image à quelqu’un qui n’est pas vraiment connu du grand public yankee est quelque peu hasardeux. Un peu comme si Cadillac débarquait (une nouvelle fois) en Europe en s’offrant les services de Le Bron James, star absolue du basket US. Il est adulé là-bas, mais pourrait se promener en toute tranquillité dans les rues de Lamotte-Beuvron sans que personne ne lui réclame de selfies.

Reste que Zinedine Zidane pourra au moins booster l’image d’Alpine en Europe, même si, sur ce continent, la marque de Dieppe est bien connue. Et en tout état de cause, la signature de ce contrat, et la somme qui y est inscrite, prouve encore une fois, s’il le fallait, que la direction du groupe Renault compte bel et bien se donner les moyens de développer sa petite marque.