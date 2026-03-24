La concurrence : des atouts et des lacunes

Avec un prix d'appel fixé à 32 500 € (hors remise de 4 000 €), le Suzuki e-Vitara offre une dotation de série plutot généreuse avec d'office la pompe à chaleur, la navigation connectée et plusieurs aides à la conduite. Le Japonais se montre plus généreux que les versions de base des Peugeot e-2008 ou Renault 4. A cela il faudra ajouter une garantie de 10 ans ou 200 000 km. Un argument qui peut faire pencher la balance face aux modèles Chinois comme les prochains LeapMotor B03X et MG4X. Toutefois : l'absence de planificateur d'itinéraire, le fonctionnement curieux du système de régénération et surtout une recharge rapide limitée à 45 minutes le placent en retrait.

Un premier pas solide mais perfectible

Pour son baptême du feu dans l'électrique, Suzuki livre une copie sérieuse mais qui trahit son inexpérience dans le domaine. Si l'e-Vitara séduit par sa présentation moderne, sa qualité d'assemblage en net progrès et son habitabilité arrière généreuse, il pèche par une ergonomie datée et une insonorisation perfectible sur autoroute. Son véritable atout maître reste sa transmission intégrale AllGrip-e, unique sur ce segment de prix, qui lui confère une polyvalence réelle hors des sentiers battus. En résumé, l'e-Vitara est un choix pragmatique pour ceux qui privilégient la garantie de 10 ans et un rapport prix/équipement imbattable, quitte à composer avec une gestion électrique et une vitesse de recharge d'une génération précédente.

Caradisiac a aimé

L'espace à bord

Les nombreux rangements

Le rapport prix/équipement intéressant

La garantie de 10 ans

Caradisiac n'a pas aimé

La consommation passable

La vitesse de recharge bien en dessous de la concurrence

Le coffre réduit

Les aides à la conduite de l'électrique pas au point