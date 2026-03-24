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Suzuki E-vitara

Essai

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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3. Nouveau e-Vitara : 3 finitions, mais laquelle choisir vraiment ?

 

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

En France le nouveau Suzuki e-Vitara est proposé en 3 finitions.

La finition Avantage, à partir de 32 500 €, exclusivement réservée à la "petite" batterie de 49 kWh (144 ch), surprend par sa générosité. À l’extérieur, le SUV soigne son look avec des jantes alliage de 18 pouces, une signature lumineuse à LED et des vitres arrière surteintées. Mais c’est surtout sur le plan technique que Suzuki frappe fort : la pompe à chaleur, le chargeur embarqué de 11 kW et la navigation connectée sur écran 10,1 pouces (avec CarPlay et Android Auto sans fil) sont livrés de série. La dotation de sécurité est tout aussi pléthorique, incluant le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la caméra de recul, les capteurs de stationnement avant/arrière et la surveillance des angles morts. L’habitacle n’est pas en reste avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces, une clim auto et une banquette arrière coulissante.

Finition Privilège : Le cœur de gamme orienté confort

Le second niveau, baptisé Privilège, à partir de 35 300 €, est le passage obligé pour accéder à la batterie de 61 kWh (174 ch en traction ou 184 ch en transmission intégrale ALLGRIP). Cette version se concentre sur l'amélioration du bien-être à bord, particulièrement pour affronter l'hiver. Elle ajoute ainsi des sièges avant et un volant chauffants, des rétroviseurs et des contours de pare-brise dégivrants, ainsi que des buses d’aération dédiées aux passagers arrière. Pour les amateurs de hors-piste optant pour la version ALLGRIP, cette finition intègre également des fonctionnalités spécifiques comme l’aide au freinage en descente et le sélecteur de mode de conduite incluant les positions Auto et Trail.

Finition Style : Le plein de technologies et de standing

Sommet de la gamme, la finition Style, à partir de 38 300 €, peaufine la présentation et les équipements de pointe. Elle se distingue visuellement par des jantes de 19 pouces, un éclairage matriciel LED (AHS) et un toit vitré apportant de la luminosité à l'habitacle. La vie à bord monte en gamme avec une sellerie mixte tissu/cuir synthétique, un siège conducteur réglable électriquement sur 8 voies et un système audio Premium Infinity by Harman incluant un caisson de basse. Côté technologie, les manœuvres sont facilitées par une caméra à 360°, tandis que la console centrale gagne un chargeur de smartphone par induction. Comme sur le niveau précédent, les versions à quatre roues motrices bénéficient de la gestion électronique avancée ALLGRIP.

Le point techno : une application pratique

L'application Suzuki Connect permet de contrôler le véhicule à distance et offre des fonctions de géolocalisation, de verrouillage des portes à distance et de suivi de l'état de la voiture (autonomie, consommation, témoins d'alerte). Le conducteur peut également consulter son historique de conduite et recevoir des notifications pour l'entretien ou d'éventuels rappels constructeur. Enfin, des alertes de géorepérage et de couvre-feu permettent de sécuriser l'usage du véhicule lorsqu'il est prêté à un tiers.

 

 

 

 

Equipements et options

Version : V E VITARA 61 KWH PRIVILEGE

Equipements de sécurité

  • Feux antibrouillard AR

  • Dispositif d&#039;ouverture et de démarrage sans clé

  • Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)

  • Feux de jour à LED

  • Système de désactivation de l&#039;airbag passager AV

  • Feux AR à LED

  • Limiteur de vitesse

  • Alerte de changement de trajectoire

  • Gestion automatique des feux de croisement / feux de route

  • Aide au démarrage en côte

  • Alerte de trafic en marche AR (RCTA)

  • Détecteurs d&#039;angles morts (BSM)

  • ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)

  • Alarme de sécurité (portes et capot)

  • Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)

  • Prédisposition pour l&#039;installation d&#039;un éthylotest antidémarrage

  • Alerte de franchissement de ligne (LDP)

  • Système de détection de somnolence, endormissement et distraction du conducteur (DMS)

  • Airbag frontaux, latéraux, rideaux, genoux

  • Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération

Equipements de confort

  • Volant chauffant

  • Sièges AV chauffants

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants

  • Contour de pare-brise chauffants

  • Lunette AR dégivrante

  • Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)

  • Rétroviseur intérieur électrochromique

  • Capteurs AV et AR d&#039;aide au stationnement

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés (x 2)

  • Fermeture centralisée côté conducteur

  • Ceintures de sécurité AV 3 points à prétensionneurs et limiteurs d&#039;effort réglables en hauteur

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go

  • Frein de stationnement électrique

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Siège conducteur réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison

  • Ceintures de sécurité AR 3 points à prétensionneurs et limiteur de force

  • Allumage automatique des phares

  • Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement avec répétiteur

  • Banquette AR rabattable 40/20/40, coulissante, avec inclinaison des dossiers réglable

  • Console centrale avec rangement intégré et porte gobelet (x2)

  • Prise USB de type A et type C AR

  • Prise USB de type A et type C AV

  • Système multimédia avec écran tactile 10.1&quot;

  • Volant 2 branches en cuir synthétique, réglable en hauteur et en profondeur, avec controles audio,

  • Lève-vitres électriques AV et AR et impulsionnels

Esthétique / Carrosserie

  • Cache-bagages rigide

  • Antenne de toit type requin

  • Becquet de toit AR

  • Jantes en alliage léger 18&quot; et pneumatiques 225/45 R18

  • Sellerie en tissu noir et aumonière côté passager AV

Autres équipements

  • Boîte de vitesse à fonction continue

  • Buses d&#039;aération aux places AR

  • Services connectés Suzuki Connect (gratuits pendant 4 ans)

  • Prise combo 2 (CCS) poour charge en courant continu (DC)

  • Eclairage du coffre

  • Sécurité enfant aux portes AR

  • Air conditionné à régulation automatique

  • ESP

  • Essuie-glace AV à 2 vitesses avec intermittence réglable

  • Caméra de recul

  • Prise accessoire 12 V sur la console centrale AV

  • Ouverture du hayon Electromagnétique

  • Projecteurs LED

  • Essuie-glace AR à 1 vitesse + intermittence

  • Aide à la correction de trajectoire

  • Poignées de maintien aux places passager

  • Crochet de sac

  • Câble de recharge Mode 3 Type 2, 22 kW, 32 A

  • Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT

  • Appel d&#039;urgence eCall

  • Enregistreur de données d&#039;événements

  • Dispositif manuel de réglage de la hauteur des projecteurs

  • Eclairage de l&#039;habitacle lecteur de carte AV et plafonnier central trois positions

  • Adaptation intelligente à la vitesse (ISA)

  • Aide au maintien dans la voie (LKA)

  • Freinage actif d&#039;urgence (DSBS II) avec détection des piétons, vélos et motos

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Boucliers AV/AR noirs

  • Elargisseurs d´ailes noirs

  • Poignées de porte AV ton carrosserie

  • Moulures de bas de porte noires

  • Signature lumineuse 3 segments

  • Capteur de pluie

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable avec 12 teintes et 7 niveaux d´intensité

  • Pare-soleil avec porte ticket et miroir de courtoisie (x2)

  • Porte-bouteille AV et AR (x 2)

  • Dalle digitale connectée avec

  • Sélecteur de mode de transmission Snow

  • Freinage régénératif avec 3 niveaux d´intensité

  • Système de freinage en cas de collisions multiples (MCB)

  • Chargeur embarqué tripphasé 11 kW

Options disponibles

  • Peinture métallisée Celestial Blue

     : 

    590 €

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