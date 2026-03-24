En France le nouveau Suzuki e-Vitara est proposé en 3 finitions.

La finition Avantage, à partir de 32 500 €, exclusivement réservée à la "petite" batterie de 49 kWh (144 ch), surprend par sa générosité. À l’extérieur, le SUV soigne son look avec des jantes alliage de 18 pouces, une signature lumineuse à LED et des vitres arrière surteintées. Mais c’est surtout sur le plan technique que Suzuki frappe fort : la pompe à chaleur, le chargeur embarqué de 11 kW et la navigation connectée sur écran 10,1 pouces (avec CarPlay et Android Auto sans fil) sont livrés de série. La dotation de sécurité est tout aussi pléthorique, incluant le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la caméra de recul, les capteurs de stationnement avant/arrière et la surveillance des angles morts. L’habitacle n’est pas en reste avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces, une clim auto et une banquette arrière coulissante.

Finition Privilège : Le cœur de gamme orienté confort

Le second niveau, baptisé Privilège, à partir de 35 300 €, est le passage obligé pour accéder à la batterie de 61 kWh (174 ch en traction ou 184 ch en transmission intégrale ALLGRIP). Cette version se concentre sur l'amélioration du bien-être à bord, particulièrement pour affronter l'hiver. Elle ajoute ainsi des sièges avant et un volant chauffants, des rétroviseurs et des contours de pare-brise dégivrants, ainsi que des buses d’aération dédiées aux passagers arrière. Pour les amateurs de hors-piste optant pour la version ALLGRIP, cette finition intègre également des fonctionnalités spécifiques comme l’aide au freinage en descente et le sélecteur de mode de conduite incluant les positions Auto et Trail.

Finition Style : Le plein de technologies et de standing

Sommet de la gamme, la finition Style, à partir de 38 300 €, peaufine la présentation et les équipements de pointe. Elle se distingue visuellement par des jantes de 19 pouces, un éclairage matriciel LED (AHS) et un toit vitré apportant de la luminosité à l'habitacle. La vie à bord monte en gamme avec une sellerie mixte tissu/cuir synthétique, un siège conducteur réglable électriquement sur 8 voies et un système audio Premium Infinity by Harman incluant un caisson de basse. Côté technologie, les manœuvres sont facilitées par une caméra à 360°, tandis que la console centrale gagne un chargeur de smartphone par induction. Comme sur le niveau précédent, les versions à quatre roues motrices bénéficient de la gestion électronique avancée ALLGRIP.

Le point techno : une application pratique L'application Suzuki Connect permet de contrôler le véhicule à distance et offre des fonctions de géolocalisation, de verrouillage des portes à distance et de suivi de l'état de la voiture (autonomie, consommation, témoins d'alerte). Le conducteur peut également consulter son historique de conduite et recevoir des notifications pour l'entretien ou d'éventuels rappels constructeur. Enfin, des alertes de géorepérage et de couvre-feu permettent de sécuriser l'usage du véhicule lorsqu'il est prêté à un tiers.