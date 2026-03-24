Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge
3. Nouveau e-Vitara : 3 finitions, mais laquelle choisir vraiment ?
En France le nouveau Suzuki e-Vitara est proposé en 3 finitions.
La finition Avantage, à partir de 32 500 €, exclusivement réservée à la "petite" batterie de 49 kWh (144 ch), surprend par sa générosité. À l’extérieur, le SUV soigne son look avec des jantes alliage de 18 pouces, une signature lumineuse à LED et des vitres arrière surteintées. Mais c’est surtout sur le plan technique que Suzuki frappe fort : la pompe à chaleur, le chargeur embarqué de 11 kW et la navigation connectée sur écran 10,1 pouces (avec CarPlay et Android Auto sans fil) sont livrés de série. La dotation de sécurité est tout aussi pléthorique, incluant le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la caméra de recul, les capteurs de stationnement avant/arrière et la surveillance des angles morts. L’habitacle n’est pas en reste avec une instrumentation numérique de 10,25 pouces, une clim auto et une banquette arrière coulissante.
Finition Privilège : Le cœur de gamme orienté confort
Le second niveau, baptisé Privilège, à partir de 35 300 €, est le passage obligé pour accéder à la batterie de 61 kWh (174 ch en traction ou 184 ch en transmission intégrale ALLGRIP). Cette version se concentre sur l'amélioration du bien-être à bord, particulièrement pour affronter l'hiver. Elle ajoute ainsi des sièges avant et un volant chauffants, des rétroviseurs et des contours de pare-brise dégivrants, ainsi que des buses d’aération dédiées aux passagers arrière. Pour les amateurs de hors-piste optant pour la version ALLGRIP, cette finition intègre également des fonctionnalités spécifiques comme l’aide au freinage en descente et le sélecteur de mode de conduite incluant les positions Auto et Trail.
Finition Style : Le plein de technologies et de standing
Sommet de la gamme, la finition Style, à partir de 38 300 €, peaufine la présentation et les équipements de pointe. Elle se distingue visuellement par des jantes de 19 pouces, un éclairage matriciel LED (AHS) et un toit vitré apportant de la luminosité à l'habitacle. La vie à bord monte en gamme avec une sellerie mixte tissu/cuir synthétique, un siège conducteur réglable électriquement sur 8 voies et un système audio Premium Infinity by Harman incluant un caisson de basse. Côté technologie, les manœuvres sont facilitées par une caméra à 360°, tandis que la console centrale gagne un chargeur de smartphone par induction. Comme sur le niveau précédent, les versions à quatre roues motrices bénéficient de la gestion électronique avancée ALLGRIP.
Le point techno : une application pratique
L'application Suzuki Connect permet de contrôler le véhicule à distance et offre des fonctions de géolocalisation, de verrouillage des portes à distance et de suivi de l'état de la voiture (autonomie, consommation, témoins d'alerte). Le conducteur peut également consulter son historique de conduite et recevoir des notifications pour l'entretien ou d'éventuels rappels constructeur. Enfin, des alertes de géorepérage et de couvre-feu permettent de sécuriser l'usage du véhicule lorsqu'il est prêté à un tiers.
Equipements et options
Version : V E VITARA 61 KWH PRIVILEGE
Equipements de sécurité
Feux antibrouillard AR
Dispositif d'ouverture et de démarrage sans clé
Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)
Feux de jour à LED
Système de désactivation de l'airbag passager AV
Feux AR à LED
Limiteur de vitesse
Alerte de changement de trajectoire
Gestion automatique des feux de croisement / feux de route
Aide au démarrage en côte
Alerte de trafic en marche AR (RCTA)
Détecteurs d'angles morts (BSM)
ABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)
Alarme de sécurité (portes et capot)
Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS)
Prédisposition pour l'installation d'un éthylotest antidémarrage
Alerte de franchissement de ligne (LDP)
Système de détection de somnolence, endormissement et distraction du conducteur (DMS)
Airbag frontaux, latéraux, rideaux, genoux
Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération
Equipements de confort
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Rétroviseurs extérieurs dégivrants
Contour de pare-brise chauffants
Lunette AR dégivrante
Fixation ISOFIX aux places AR pour sièges enfants (x2)
Rétroviseur intérieur électrochromique
Capteurs AV et AR d'aide au stationnement
Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés (x 2)
Fermeture centralisée côté conducteur
Ceintures de sécurité AV 3 points à prétensionneurs et limiteurs d'effort réglables en hauteur
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Frein de stationnement électrique
Vitres et lunette AR surteintées
Siège conducteur réglable en hauteur, en profondeur et en inclinaison
Ceintures de sécurité AR 3 points à prétensionneurs et limiteur de force
Allumage automatique des phares
Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement avec répétiteur
Banquette AR rabattable 40/20/40, coulissante, avec inclinaison des dossiers réglable
Console centrale avec rangement intégré et porte gobelet (x2)
Prise USB de type A et type C AR
Prise USB de type A et type C AV
Système multimédia avec écran tactile 10.1"
Volant 2 branches en cuir synthétique, réglable en hauteur et en profondeur, avec controles audio,
Lève-vitres électriques AV et AR et impulsionnels
Esthétique / Carrosserie
Cache-bagages rigide
Antenne de toit type requin
Becquet de toit AR
Jantes en alliage léger 18" et pneumatiques 225/45 R18
Sellerie en tissu noir et aumonière côté passager AV
Autres équipements
Boîte de vitesse à fonction continue
Buses d'aération aux places AR
Services connectés Suzuki Connect (gratuits pendant 4 ans)
Prise combo 2 (CCS) poour charge en courant continu (DC)
Eclairage du coffre
Sécurité enfant aux portes AR
Air conditionné à régulation automatique
ESP
Essuie-glace AV à 2 vitesses avec intermittence réglable
Caméra de recul
Prise accessoire 12 V sur la console centrale AV
Ouverture du hayon Electromagnétique
Projecteurs LED
Essuie-glace AR à 1 vitesse + intermittence
Aide à la correction de trajectoire
Poignées de maintien aux places passager
Crochet de sac
Câble de recharge Mode 3 Type 2, 22 kW, 32 A
Sélection du mode de conduite : ECO, NORMAL, SPORT
Appel d'urgence eCall
Enregistreur de données d'événements
Dispositif manuel de réglage de la hauteur des projecteurs
Eclairage de l'habitacle lecteur de carte AV et plafonnier central trois positions
Adaptation intelligente à la vitesse (ISA)
Aide au maintien dans la voie (LKA)
Freinage actif d'urgence (DSBS II) avec détection des piétons, vélos et motos
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Boucliers AV/AR noirs
Elargisseurs d´ailes noirs
Poignées de porte AV ton carrosserie
Moulures de bas de porte noires
Signature lumineuse 3 segments
Capteur de pluie
Eclairage d'ambiance personnalisable avec 12 teintes et 7 niveaux d´intensité
Pare-soleil avec porte ticket et miroir de courtoisie (x2)
Porte-bouteille AV et AR (x 2)
Dalle digitale connectée avec
Sélecteur de mode de transmission Snow
Freinage régénératif avec 3 niveaux d´intensité
Système de freinage en cas de collisions multiples (MCB)
Chargeur embarqué tripphasé 11 kW
Options disponibles
-
Peinture métallisée Celestial Blue:
590 €
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