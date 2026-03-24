Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

En bref SUV urbain électrique

Autonomie : jusqu’à 456 km

Prix à partir de 32 500 €

C’est une date historique pour Suzuki. La marque japonaise, spécialiste du petit 4x4 et de l’hybride léger, lance enfin son tout premier modèle 100 % électrique : l’E-vitara. Développé en collaboration avec Toyota, ce SUV urbain de 4,28 m entre ans l’arène la plus disputée d’Europe, où l’on retrouve des concurrents comme le Peugeot e-2008, la Renault 4 ou encore le prochain Volkswagen ID.Cross.

Alliée à Toyota via un partenariat technique, Suzuki a repris à son compte plusieurs modèles du constructeur comme la Corolla ou le RAV4 en les rebadgeant simplement. L’objectif : abaisser le taux de CO2​ moyen de sa gamme pour ne pas être trop pénalisée par l’Union européenne (norme CAFE) tout en enrichissant son offre à moindre coût. Et le meilleur moyen pour faire chuter cette moyenne, c’est d’introduire une électrique. C’est le cas avec le nouveau e-Vitara, le premier d’une série de quatre modèles 100 % électriques attendus d’ici 2030.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

S’il est développé conjointement avec Toyota et Daihatsu, c’est Suzuki qui prend le lead du projet. L’e-Vitara est fabriqué par Suzuki à Gujarat, en Inde, sur la même ligne que le prochain Toyota Urban Cruiser, son jumeau technique. Ce qui signifie qu’il est privé de bonus écologique en France.

Une remise pour rester compétitif

Pour compenser l’absence de bonus, Suzuki frappe fort d’emblée avec une remise de 4 000 € ramenant le prix d’appel à 28 500 €. Notre version d’essai, un cœur de gamme (61 kWh en finition Privilège) s’affiche à 31 300 € (remise déduite), soit le prix d’une Renault 4, d’un Ford Puma Gen-E ou d’un Peugeot e-2008 après bonus. La vie commerciale de l’e-Vitara sera également bousculée par les Chinois comme le Leapmotor B10, le BYD Atto 2 ou la MG4, qui cassent les prix. Le Japonais se démarque toutefois avec une garantie de 10 ans et 200 000 km.

Visuellement, l’e-Vitara joue la robustesse. On retrouve des lignes anguleuses, de grosses roues et une garde au sol plus élevée que la moyenne. Le design est complété par une signature lumineuse moderne et des arches de roues en plastique. De série, le SUV japonais s’offre une tenue de gala avec des élargisseurs d’ailes noirs, un béquet, et des jantes alliage 18’’. Seule la peinture est en option.

L’habitacle délaisse la sobriété traditionnelle de la marque pour embrasser des codes plus actuels. Bien assemblé, cet intérieur moderne parvient à faire oublier ses nombreux plastiques durs par une finition rigoureuse et quelques touches de matériaux cossus qui rehaussent l’ambiance. Point positif : on garde des commandes physiques pour la clim, la ventilation et le volume.

Suzuki cède au système de double dalle numérique : 10,25 pouces pour l’instrumentation et 10,1 pour le multimédia. Ce dernier, compatible Android Auto et CarPlay sans fil, souffre la comparaison avec la concurrence. La résolution de l’écran est passable, l’interface est lente et l’ergonomie gagnerait à être améliorée. Toutefois, Suzuki inclut de série la navigation connectée, complétée par 4 ans d’accès gratuit aux services à distance via l’application dédiée. Ces services comprennent des assistances intéressantes comme le planificateur d’itinéraire et le préconditionnement de la batterie. Bon point : Suzuki a placé un raccourci sur le volant pour désactiver les aides à la conduite les plus intrusives.

S’il n’est pas le plus high-tech du marché, l’e-Vitara se place parmi les plus accueillants. Aux places arrière, l’espace aux genoux est parmi les meilleurs du marché. Malheureusement, la garde au toit s’avère trop juste pour en profiter pleinement, tout comme le volume de coffre. Avec 306 litres à disposition et un rangement sous plancher pour les câbles, il se place bien en dessous de la concurrence. Toutefois, Suzuki compense par la présence d’une banquette coulissante pour moduler l’espace.