Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge
5. Quelle note pour le nouveai Suzuki E-Vitara
Le Suzuki e-Vitara, à partir de 144 ch, 32 500 € et 344 km d'autonomie, est évaluée dans la catégorie des SUV urbains électriques qui comprend notamment :
La Ford Puma, à partir de 168 ch, 376 km et 28 990 € (hors bonus)
La Kia EV3, à partir de 204 ch, 328 km et 26 670 € (hors bonus)
La Renault 4 E-Tech, à partir de 120 ch, 308 km et 29 990 € (hors bonus)
|Suzuki E-Vitara 4x2 61 kWh Privilège
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,2 /20
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