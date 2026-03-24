Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

Le Suzuki e-Vitara, à partir de 144 ch, 32 500 € et 344 km d'autonomie, est évaluée dans la catégorie des SUV urbains électriques qui comprend notamment :

La Ford Puma, à partir de 168 ch, 376 km et 28 990 € (hors bonus)

La Kia EV3, à partir de 204 ch, 328 km et 26 670 € (hors bonus)

La Renault 4 E-Tech, à partir de 120 ch, 308 km et 29 990 € (hors bonus)