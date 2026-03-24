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Suzuki E-vitara

Essai

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

0  

5. Quelle note pour le nouveai Suzuki E-Vitara

 

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

Le Suzuki e-Vitara, à partir de 144 ch, 32 500 € et 344 km d'autonomie, est évaluée dans la catégorie des SUV urbains électriques qui comprend notamment : 

La Ford Puma, à partir de 168 ch, 376 km et 28 990 € (hors bonus) 

La Kia EV3, à partir de 204 ch, 328 km et 26 670 € (hors bonus)

La Renault 4 E-Tech, à partir de 120 ch, 308 km et 29 990 € (hors bonus)

Suzuki E-Vitara 4x2 61 kWh Privil&#xE8;ge
Budget
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Pratique
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Rapport prix/équipements
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Sur la route
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
  • 5.71
 
Sécurité
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 12,2 /20
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