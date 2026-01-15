Le nouveau Suzuki eVitara électrique aura bien besoin de sa remise pour se vendre

C’est le tout premier modèle 100 % électrique de Suzuki. Développé conjointement avec Toyota (et son nouvel Urban Cruiser), le eVitara est un crossover urbain de 4,27 mètres de long laissant le choix entre deux tailles de batteries (49 kWh et 61 kWh) et deux types de transmission (traction ou quatre roues motrices).

Après avoir pris le volant d’un exemplaire de présérie et en attendant notre essai complet, on connaît désormais le prix français de ce nouveau Suzuki eVitara dont la tâche ne sera pas facile : il arrive dans une catégorie déjà riche en concurrents (Renault 4, Ford Puma GenE, BYD Atto2, Jeep Avenger, Citroën ë-C3 Aircross…) dont la plupart ont droit au bonus écologique français (prime coup de pouce) qui lui fait défaut à cause de sa fabrication japonaise.

A partir de 32 500€

Suzuki doit donc abaisser au maximum le prix pour rester compétitif mais avec un prix de base fixé à 32 500€ en finition Avantage avec les batteries de 49 kWh (144 chevaux et 344 km d’autonomie maximale WLTP), l’engin se retrouve au niveau de modèles chinois plus gros et spacieux comme le Leapmotor B10 ou le MG S5.

La version à grosses batteries (61 kWh, 426 km d’autonomie maximale WLTP, 174 chevaux) demande au minimum 35 300€ en finition Privilège et pour les mêmes batteries mais avec quatre roues motrices (deux moteurs portant la puissance maximale à 184 chevaux, autonomie maximale WLTP de 395 km), il faudra débourser au moins 37 800€.

Voilà l’équipement de série en fonction de la finition choisie :

-Avantage : dalle digitale connectée intégrant un écran conducteur 10,25'' et un écran central tactile 10,1'' avec planificateur d’itinéraires, chargeur embarqué 11 kW, jantes en alliage léger 18'', rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement, capteurs de stationnement avant et arrière, détecteurs d’angle mort, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, pompe à chaleur…



-Privilège (en plus d’Avantage) : sièges avant et un volant chauffants, des buses d’aération aux places arrière, des contours de pare-brise chauffant ou encore des rétroviseurs extérieurs dégivrants.



-Style (en plus de Privilège) : jantes alliage léger 19'', projecteurs à LED matriciels, caméra 360°, toit vitré, chargeur de smartphone à induction, siège conducteur à réglages électriques, sellerie mixte, système audio INFINITY by Harman, harmonie intérieure Anthracite et Noir ou Brun et Noir selon la couleur de carrosserie choisie.

Heureusement, il y a une remise

Suzuki France propose heureusement une remise de 4 000€ dès le lancement du modèle, abaissant son prix de base à 28 500€ et celui de la variante à grosses batteries à 31 300€. Le Japonais se retrouve ainsi au niveau d’un Ford Puma Gen-E de base (43 kWh, 168 chevaux, 376 km d’autonomie WLTP), affiché à 31 990€ après remise en France avant le versement de la prime coup de pouce (3 500€ au minimum) auquel n’a pas droit le Suzuki.