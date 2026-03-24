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Suzuki E-vitara

Essai

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique du Suzuki E-Vitara 61 KWh

 

Garanti 10 ans et suréquipé, le nouveau Suzuki e-Vitara a un gros défaut : sa recharge

 

Les chiffres clés

Suzuki E-vitara V E VITARA 61 KWH PRIVILEGE
Généralités  
Finition PRIVILEGE
Date de commercialisation 15/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,27 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,70 m
Volume de coffre mini 310 L
Volume de coffre maxi 1 052 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 760 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 193 Nm
Puissance moteur 174 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 426 km
Capacité batterie 61 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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