Dans trois semaines, vous allez pouvoir assister à l’un des plus grands salons automobiles au monde. À cette occasion, plus de 60 constructeurs vont exposer leurs nouveautés, leurs concepts ou simplement leur gamme actuelle de véhicules.

Entre citadines, SUV, sportives ou encore concept cars, de nombreuses voitures seront exposées au grand public. Et comme les visiteurs devraient une nouvelle fois être nombreux, mieux vaut savoir à l’avance où se rendre pour gagner du temps et ne pas traîner dans les différents halls. Voici donc un Top-10 des voitures à ne pas manquer.

Le constructeur roumain revient en force sur le marché de l’électrique avec la deuxième génération de l’une des voitures électriques les moins chères du marché français : la Spring. Lancée en 2021 à 16 990 € hors bonus, la première Spring a séduit plus de 210 000 automobilistes à travers 40 pays. En commercialisant la Spring 2 à moins de 15 000 €, Dacia espère récupérer le titre de voiture électrique la moins chère du marché.

Si la première Spring a autant séduit, la deuxième génération pourrait rencontrer un succès similaire, voire supérieur, notamment grâce à des équipements nettement enrichis. Avec ses 80 ch et ses 250 km d’autonomie selon le cycle WLTP, elle sera exposée dans le Hall 6, sur le stand A12, aux côtés notamment du nouveau Dacia Striker.

À défaut de présenter la future Peugeot E-208, attendue pour 2027, la marque au lion va exposer sa 208 GTI 100 % électrique. Avec ses 280 ch, cette dernière devient la GTI la plus puissante jamais produite par Peugeot. Mais cette puissance maximale n’est disponible qu’en mode Sport, contre 231 ch en mode Normal et 190 ch en mode Eco.

Son design ne s’éloigne pas énormément de celui de la version classique de la 208. Toutefois, plusieurs éléments aérodynamiques spécifiques permettent de reconnaître cette version GTI : spoiler avant, becquet ou encore diffuseur arrière avec feu antibrouillard intégré inspiré de la Formule 1. Le tout pour un tarif dépassant les 40 000 €. La Peugeot E-208 GTI sera exposée sur le stand A12 du Hall 4.

Avec Audi, on fait un bond de plus de 20 ans en arrière. Le constructeur allemand réinterprète en effet l’un de ses modèles du début des années 2000, qui n’avait pas rencontré un immense succès à l’époque : l’Audi A2.

Déclinée en quatre versions différentes, la nouvelle Audi A2 e-tron fait le plein de technologies et effectuera sa première apparition publique sur le stand A51 du Hall 4. Les premiers essais sont prévus en novembre 2026, avant l’ouverture des commandes le mois suivant.

Les passionnés et les nostalgiques devraient être ravis de découvrir ce modèle. Pour cette édition du Mondial de l’auto, Renault fait un retour dans le passé avec un concept inspiré d’une véritable icône des années 1960 : la R8 Gordini. Malheureusement pour les amateurs du modèle, cette réinterprétation moderne de la R8 Gordini n’est pour le moment qu’un concept et sa commercialisation n’est pas prévue.

Plus long mais moins haut que l’original et désormais doté de deux portes, le concept multiplie les références à son ancêtre : capot en « V », double bande blanche courant de la proue à la poupe et jusque dans l’habitacle, ou encore feux ronds accompagnés de leurs projecteurs longue portée. Pour l’admirer, rendez-vous sur le stand A11 de Renault, dans le Hall 6.

La 91e édition du Mondial de l’auto s’annonce décidément comme un véritable voyage dans le temps. Après Audi et Renault, c’est au tour de Citroën de faire renaître l’un de ses modèles les plus mythiques avec un concept inspiré de la 2CV.

Teasé il y a déjà quelques mois, le véhicule reste encore mystérieux. Mais il devrait attirer de nombreux visiteurs grâce aux différentes références faites aux générations de 2CV commercialisées entre 1949 et 1990.

Le concept inspiré de la 2CV sera à découvrir du 12 au 18 octobre sur le stand A41 du Hall 4.

Pour la troisième génération du GLA, Mercedes a décidé de profondément transformer son SUV. Désormais, le modèle repose sur une plateforme multi-énergie capable d’accueillir des motorisations hybrides et 100 % électriques sous une seule et même silhouette.

Avant sa commercialisation prévue début 2027, avec un tarif inférieur à 47 000 €, Mercedes présentera notamment sa version capable d’atteindre 657 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Elle sera à découvrir sur le stand A21 du Hall 5.2.

Alors que le groupe traverse une importante période de restructuration, Volkswagen revient à la charge sur le segment des SUV avec le nouvel ID. Cross, son nouveau SUV urbain électrique.

Long de 4,15 mètres, le véhicule développe jusqu’à 211 ch et revendique jusqu’à 436 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Il sera exposé sur le stand A62 du Hall 4 avant sa commercialisation, prévue à la fin du mois de novembre 2026 à partir de 28 000 €.

Dans la liste des véhicules à ne pas manquer, on retrouve également le Peaq de Skoda. Capable d’accueillir jusqu’à sept personnes, ce grand modèle familial s’adresse notamment aux familles ayant besoin de beaucoup d’espace.

Commercialisé à partir de 56 460 €, il sera possible de le découvrir sur le stand A52 du Hall 4.

Citroën va profiter du Mondial de l’auto de Paris pour présenter trois de ses modèles dans des versions plus baroudeuses : l’Ami, la C3 et le C3 Aircross Outdoor. L'Ami est la chouchoute des jeunes sans permis, tandis que les C3 et C3 Aircross figurent parmi les meilleures ventes de leurs catégories respectives.

Avec un style légèrement revisité et l’ajout de certains équipements, Citroën décline sur ces trois modèles une nouvelle tendance « Outdoor ». Les tarifs ne sont pas encore connus, mais ces versions feront leur première apparition publique sur le stand A41 du Hall 4, du 12 au 18 octobre.

Au vu de la forte présence des constructeurs chinois lors de cette édition du salon parisien, difficile de ne pas intégrer un modèle chinois à ce Top-10. Encore méconnue sur le marché français, la marque Chery va notamment présenter son Tiggo 4.

Ce SUV embarque une motorisation hybride développant 224 ch. Avec des tarifs annoncés comme particulièrement compétitifs, le Chery Tiggo 4 pourrait bien faire parler de lui lors de cette 91e édition du Mondial de l’auto, visible au stand A91 du hall 4.

Et bien sûr, cette liste n'est pas limitative! Bien d'autres modèles seront à découvrir lors de ce Mondial 2026 qui s'annonce des plus riches en nouveautés!