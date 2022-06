20 ans de Cayenne ! (c’est pas le bagne)

Ferry Porsche l'avait prédit en 1989 : « Si nous construisons un modèle tout-terrain selon nos normes de qualité, et qu'il porte un écusson Porsche à l'avant, les gens l'achèteront. » Force est de constater qu’il avait vu juste. Depuis 2002, le Cayenne est l'un des piliers du succès mondial du constructeur automobile. « Le Cayenne a toujours été un attrait majeur pour notre marque - il a attiré de nombreux nouveaux clients et fans du monde entier vers Porsche au cours des 20 dernières années », déclare ainsi Detlev von Platen, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing chez Porsche SA.

Avec le Boxster, lancé en 1996 et la légendaire 911 comme seuls véhicules au catalogue, les plans d’une « troisième Porsche » ont commencé à germer dans les têtes des décideurs dès les années 1990.

Sur la recommandation de l'organisation commerciale américaine, l'entreprise a opté pour un véhicule tout-terrain au lieu du monospace/MPV qui était également à l'étude. Ce type de véhicule était alors particulièrement tendance en Amérique du Nord, le plus gros marché de Porsche à l'époque.

Cette entreprise colossale a finalement été réalisée à travers un projet commun avec Volkswagen, baptisé « Colorado », officiellement annoncé en juin 1998 : le Porsche Cayenne et le Volkswagen Touareg partageraient la même plate-forme. Malgré l'architecture identique, chaque constructeur utilisait initialement ses propres moteurs et développait ses propres configurations de châssis. Porsche était responsable du développement de la plate-forme commune sur son site initialement top secret de Hemmingen, tandis que Volkswagen apportait son expertise de production pour de gros volumes.

Sa large gamme technique fait toujours du Cayenne un véhicule de tourisme familial qui est aussi un tout-terrain robuste et une voiture de sport très dynamique avec des performances typiques de Porsche.

Avec ces caractéristiques, le Cayenne a beaucoup contribué à façonner le segment des véhicules utilitaires sport (SUV) au cours des 20 dernières années. Il faut dire que peu de temps après sa première mondiale au Mondial de l'Automobile de Paris en septembre 2002, le Cayenne est devenu un succès mondial, et a immédiatement dépassé les objectifs de ventes.

À l’origine, Porsche s'attendait à ce que 25 000 exemplaires soient livrés chaque année. Au cours des huit années des modèles de la première génération, 276 652 voitures ont été vendues, soit un peu moins de 35 000 véhicules par an. Le millionième Cayenne est même sorti des chaînes de production.

Avec l'introduction du troisième Cayenne en 2017, Porsche a fait ses adieux au moteur diesel et s'est plutôt concentré sur le développement de la technologie hybride rechargeable. Une autre étape importante a été le lancement du Cayenne Coupé encore plus sportif, avec une ligne de toit fortement inclinée comme celle de la 911, au printemps 2019.

Pour Porsche, le Cayenne a créé la base économique d'un succès durable sans compromettre les valeurs basées sur le sport automobile de la marque de voitures de sport. « Avec le Cayenne, nous avons réussi pour la première fois à transférer avec succès la légende Porsche à un tout nouveau segment de marché », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG, lors de la première mondiale de la troisième génération sur le toit du Musée Porsche en 2017. « Notre voiture de sport dans le segment des SUV s'est avérée être un best-seller et un moteur de croissance depuis 2002. Et ce n'est pas tout. Le Cayenne a ouvert la porte à de nombreux nouveaux marchés pour Porsche et a apporté une contribution significative à l'internationalisation de notre réseau commercial. »

Le Cayenne reste encore et toujours une affaire qui roule pour Porsche.