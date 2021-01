" 2021, année de la mesure dans l'automobile "

En réponse à

je reste quand même bien dubitatif après cet article. pourquoi les voitures électriques et les hybrides rechargeables ne sont elles pas concernées pas la future taxe sur le poids?alors que c est un principe élémentaire de la physique des solides en mouvement.plus il y a de poids à déplacer plus il faudra d énergie pour le mouvoir.Bref nos dirigeants ne trouvent ils pas encore une parade pour remplir leurs caisses? c est assez drôle on a connu ce même genre de situation il y a une bonne vingtaine d années lorsque l état permettait plus facilement la vente de véhicules consommant du diesel.

Je pense quand même que les constructeurs doivent sérieusement penser à travailler sur la réduction de masse des véhicules fonctionnant à l électron car il n y a que comme ça que ce type de véhicule prendra tout son sens garantissant l autonomie et la consommation , car pour l instant c est vraiment pas attirant sauf pour les gens circulant uniquement en ville et possédant un point de recharge.

autre point remarquable de l article ,je ne suis pas sûr que les gilets jaunes sont les meilleurs partisants de l amélioration de la situation écologique de notre planète car entre les palettes et autres pneus brûlés dans les ronds points chaque semaine de mouvement .Je ne sais pas pour vous mais les bouchons occasionnés par ces mouvements de fêtards contestataires m 'ont surtout

fait perdre un temps précieux et consommer encore plus de carburant.ces mouvements n avaient absolument pas eu les effets escomptés puisque les français n ont jamais consommé autant de carburant que pendant ces périodes de troubles ,polluant encore plus que d habitude et remplissant encore plus les caisses de l état par les taxes sur les carburants consommés en plus grande quantité lors des mouvements.

bref drôle de période où la solidarité a surtout servi à polluer et enrichir l état.

trêve d avis politiques , il est vraiment temps de mettre notre énergie pour trouver de vraies solutions ...