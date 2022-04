500 bornes électriques installées dès cette année sur les autoroutes du Nord et de l'Est de la France

Les usagers des autoroutes du Nord et de l’Est de la France peuvent être rassurés, le réseau géré par la Sanef sera bientôt équipé de nouvelles bornes électriques de recharge rapide. Des équipements où il sera par ailleurs possible de payer via une carte bancaire.

La société gestionnaire d’autoroutes vient en effet de l’annoncer, dès cette année elle va déployer 500 bornes de recharge « ultra-rapide » sur les 72 aires de services de son réseau. L’intégralité de son réseau est concernée par cette installation massive.

Les bornes de recharge rapide seront gérées par trois opérateurs : Engie, Total Energies et Fastned. Tous trois ont en effet déjà noué un partenariat avec le groupe Sanef.

La société d’autoroutes annonce également que ces bornes seront disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et aptes à délivrer une puissance de charge de plus de 150 kW. Assez pour charger une batterie de voiture à 80 % en seulement quinze minutes, une « durée de charge égale au temps de pause moyen sur une aire d’autoroute » annonce la Sanef.

À l’instar d’un plein de carburant classique, il sera possible de payer la recharge à l’unité en utilisant comme moyen de paiement sa carte bancaire, sans être obligé d’avoir recours préalablement à un abonnement.

Condition indispensable à l’essor de la mobilité électrique, le développement des bornes de charge rapide semble enfin s’accélérer.