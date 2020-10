500, le guide d'achat de la Fiat la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

Les années passent, pourtant la Fiat 500 demeure l’un des modèles les plus attachants du marché. Sa cote d’amour est toujours aussi haute, notamment chez la clientèle féminine qui apprécie ses formes rondelettes, son faciès sympathique et surtout ses dimensions réduites (longueur de 3,57 m) qui font d’elle la star des agglomérations. Disponible en coupé mais également en recouvrable, la Fiat 500 continue de faire jouer son sex-appeal.

Dans l’habitacle, la planche de bord fait la part belle aux formes arrondies avec un rappel de la teinte de la carrosserie sur un panneau faisant toute la largeur. La console centrale surélevée accueille les commandes de climatisation, les lève-vitres et le levier de vitesses.

Son petit gabarit a sans surprise des répercussions sur les aspects pratiques avec un coffre de 182 litres et c’est encore pire pour la version découvrable, qui est pénalisée par l’ouverture restreinte de son coffre.

Après avoir été disponible en essence et diesel, celle-ci a abandonné cette dernière carburation pour des carburations plus conformes à sa vocation de citadine. Elle est désormais commercialisée en essence et depuis peu en hybride. Elle sera même prochainement déclinée en 100% électrique. Une version qui profitera d’ailleurs d’un look inédit et d’une présentation intérieure totalement repensée.

Tous nos essais de Fiat 500

Essai - Fiat 500 hybrid (2020) : branchée mais pas électrique

Fiat électrifie son pot de yaourt. La 500 a beau arborer la griffe "hybrid", elle ne roulera jamais en électrique. Toutefois son dispositif va lui permettre d’esquiver le malus sans trop alourdir la facture. Mais a-t-il d’autres atouts ?

Essai - Fiat 500e : la meilleure des 500 ?

Vendue depuis cinq ans en Californie, la Fiat 500 électrique n’a jamais posé ses roues sur le Vieux continent. Mais depuis cet été, plusieurs importateurs français proposent des modèles d’occasion homologués pour le marché tricolore. Caradisiac s’est jeté au volant.

Essai vidéo - Fiat 500 : la même en mieux ?

On entend souvent dans le monde du sport : « on ne change pas une équipe qui gagne ». Cela pourrait être également la devise de cette nouvelle Fiat 500 qui n'évolue que très légèrement par rapport à la deuxième génération. C’est toujours difficile de retoucher une icône.

Essai - Fiat 500 restylée : mamie fait de la résistance

Avec l'arrivée des nouvelles Peugeot 108, Renault Twingo, Citroën C1 et Toyota Aygo le segment des citadines va subir un renouvellement conséquent. Et la Fiat 500, dans tout ça ? Le constructeur italien lance cette année quelques évolutions avec l'arrivée d'une nouvelle finition haut de gamme Club et surtout du moteur TwinAir 105 ch. Cette quatre pattes à deux pattes est-elle convaincante ? La réponse dans cet essai.

Essai - Fiat 500 TwinAir : deux c'est mieux ?

Trois ans après le lancement de la seconde génération, la Fiat 500 nous propose un nouveau come-back dans le passé avec le retour d’un moteur indissociable du mythe : le bicylindre.

Essai - Fiat eco:Drive : l’écocitoyenneté à la portée de tous

L’écologie est devenue en peu de temps l’une des préoccupations majeures des Français. Fiat en a bien conscience et propose depuis peu de série un dispositif électronique baptisé eco:Drive permettant d’analyser sa conduite et par conséquent de faire des économies mais aussi de protéger l’environnement. Essai grandeur nature sur une Fiat 500.

Essai - Fiat 500 : vous reprendrez bien un peu de yaourt ?

Aussi craquant à vivre qu’à contempler le petit microbe de Fiat ? Nous l’avons essayé pour le vérifier, en essence et en Diesel.

Tous nos comparatifs de Fiat 500

Toutes nos vidéos

Fiat 500e, un petit parfum de Californie dans les Alpes - Vidéo en direct du Salon de Val d'Isère

Comparatif vidéo - Fiat 500 restylée vs Renault Twingo : duel de séductrices

Fiat 500 : un restylage discret mais efficace - Vidéo en direct du Salon de Francfort 2015

Essai vidéo - Fiat 500 : la même en mieux ?

Comparatif vidéo - Quelle est la citadine la plus polyvalente ?

Que vaut la Fiat 500 en occasion?

Fiabilité Fiat 500 : que vaut le modèle en occasion ?

Fiat, tout comme Mini, a surfé sur la vague du "revival", de la nostalgie, en sortant une version moderne de sa 500. Et tout comme chez Mini, le succès fut immédiat et fulgurant. Les carnets de commandes ont débordé, les délais de livraison ont flirté avec les 8 mois, et restent encore aujourd'hui compris entre 4 et 6 mois ! Il faut dire que la firme turinoise a bien réussi son coup. En occasion, elle s'arrache, tant et si bien que de nombreux vendeurs affichent des tarifs plus élevés que le prix du neuf ! Aucune bonne affaire à faire en tout cas, mais la possibilité d'avoir sa voiture tout de suite… Quant à la fiabilité, des soucis de jeunesse viennent perturber la tranquillité des premiers acheteurs.

La Fiat 500 en occasion Prix d'une fiat 500 neuve : de 14 990 € à 20 890 € Prix d'une Fiat 500 d'occasion : de xx € à xx € Plus de 3 150 annonces de Fiat 500 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Il faut dire que les débuts de la Fiat 500 n'ont pas été parfaits. Beaucoup de soucis avec les modèles diesels (injecteurs, FAP, vanne eGR, risque de casse moteur par dilution de carburant dans l'huile moteur, etc.). Les essence furent plus fiables mais pas parfaits (jauge à carburant, turbo sur les MultiAir). Le moteur le plus fiable est le plus ancien, le 1.2 69 ch. Et il faut dire aussi qu'avec le temps, la 500 est devenue de plus en plus fiable, et qu'aujourd'hui, un achat en occasion est presque sans risque.

