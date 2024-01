À contre-courant : les alternatives à la Peugeot E-208

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant qu’un peu plus de 2 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2023) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion. En revanche, il est en baisse en ce qui concerne les voitures neuves (l’offre des constructeurs se réduisant aussi) passant de 15,8 à 9,7 % en 2023. Quant à la voiture à moteur essence elle représente encore 36,2 % des ventes en 2023, les motorisations hybrides (full hybride, mild hybride et hybride rechargeable) atteignant désormais les 33,3 % des ventes de voitures neuves. Avec sa rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » Peugeot E-208 51 kWh 156 ch. Finition GT à 38 850 € (- bonus 5 000 €*)

Un restylage qui se voit, c’est ce que l’on découvre en regardant la Peugeot e-208 restylée. La proue de la Peugeot E-208 arbore un nouveau style avec des modifications au niveau de la calandre, du bouclier et de la signature lumineuse des feux de jours qui passent d’une à trois griffes. En prime, on a droit au nouveau logo Peugeot qui trône fièrement au sommet de la calandre. Peugeot propose pour cette phase deux, des peintures inédites comme le « Jaune agueda » et le « Gris sélénium ». Il y a aussi de nouvelles jantes et un Peugeot en toutes lettres, qui remplace le logo à l’arrière, tandis que les feux s’équipent de griffes qui deviennent horizontales. On note aussi que la graphie du « E » placé sur les flancs de l’auto change. Pour ce qui concerne l’habitacle, les modifications sont limitées, l’écran tactile est de série en dix pouces avec un système multimédia i-Connect (Advanced avec la navigation) de dernière génération avec mise à jour « Open on air », la caméra de recul est désormais en HD. De plus, le combiné d’instrumentation 3D i-cockpit avec la finition GT est revu tandis que le chargeur de smartphone par induction passe de 5W en 15W et que les ports USB à l’arrière passent en USB-C. La qualité de fabrication est toujours au rendez-vous, la qualité des matériaux est correcte, mais inférieure à celle que l’on trouve dans la rivale Renault Clio. L’espace aux places arrière est correct, la banquette est confortable pour deux adultes ou trois enfants qui devront cependant composer avec un tunnel de servitude assez présent. Le coffre affiche toujours une contenance de 309 litres contre 352 litres pour les versions thermiques et hybrides.

Mais le meilleur est à venir puisque sous le capot de la Peugeot E-208 on découvre un nouvel électromoteur de 156 ch et 260 Nm de couple qui est associé à une batterie 51 kWh (48 kWh de capacité nette) permettant théoriquement à la Peugeot E-208 d’avoir une autonomie de 410 km selon la norme WLTP. Avec ce nouveau moteur électrique, les performances sont correctes, le 0 à 100 km/h est abattu en 8,2 secondes soit 0,8 seconde de moins qu’avec la e-208 dotée du moteur de 136 ch qui reste au catalogue. Les 156 ch sont accessibles avec le mode « Sport » puisqu’avec le mode « Normal » la puissance s’établit à 109 ch, tandis que le mode « Eco » se contente de 82 ch et son utilisation est donc à réserver à la ville. Il n’y a pas eu de changement au niveau de la partie châssis avec le restylage et la Peugeot E-208 affiche un bon niveau de dynamisme et une tenue de cap correcte en toutes circonstances. Le confort est d’un bon niveau et le freinage puissant et efficace avec une sensation naturelle à la pédale. Un trop petit bouton sur la console centrale permet d’actionner le mode « B » pour bénéficier d’un freinage régénératif plus performant. Sur le plan de la consommation en ville elle s’établit à 400 km en utilisation réelle, loin des 566 km revendiqués par la fiche du constructeur, sur la route on est proche des 320 km à une allure raisonnable, mais attention cette autonomie est un maximum si l’on vide la batterie complètement ce qui n’est pas conseillé de faire dans la réalité pour conserver le plus longtemps possible sa batterie en bon état. Une charge maxi de 80 à 90 % et une utilisation sans descendre sous les 10 % de charge et un bon ratio pour conserver une bonne fiabilité, mais ainsi l’autonomie descend à 260 km. Pour un gros rouleur, un représentant de commerce, cela peut poser problème. D’autant plus que lors de la recharge il faudra patienter 27 minutes pour passer de 20 à 80 % en recharge rapide à 100 kW et beaucoup plus en courant alternatif 7,4 kW ou 11 kW en option (400 €) avec le chargeur embarqué. Voilà ce qui perturbe la polyvalence de ce type d’auto si l’on effectue de longs parcours. Dans ce cas, il est préférable si l’on est un gros rouleur de choisir une voiture à moteur thermique. Nous en avons trois à vous proposer.

* Il convient de noter que pour le moment (à la date de parution de l’article) le décret d’application sur le bonus écologique pour les véhicules électriques n’est pas encore publié au « Journal officiel ». Pour le moment prévaut l’ancien bonus de 5 000 €, mais il se murmure qu’il pourrait bien descendre à 4 000 € lors de la parution du décret d’application.

Le « contre-courant » avec une motorisation hybride « légère » : Peugeot 208 Hybride 136 ch e-DCS6. Finition GT à 28 300 €.

Avec la case restylage, la gamme de la Peugeot 208 se dote de deux nouveaux moteurs « hybrides ». Un 1.2 PureTech est associé à une boîte e-DCS6 à double embrayage dans laquelle un moteur électrique de 20 ch fonctionnant en 48 volts apporte un surcroît de puissance et permet de rouler de 30 à 70 km/h maxi en tout électrique et sur un petit kilomètre à basse vitesse (moins de 30 km/h). Ce système est à mi-chemin entre un Full hybride et un moteur à hybridation légère (mild-hybrid). La Peugeot 208 équipée d’un moteur hybride est disponible en deux niveaux de puissance 100 et 136 ch. Avec la motorisation la plus puissante on a droit à des performances correctes avec un 0 à 100 km/h effectué en 8,1 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h. Échappant au malus écologique 2024 avec 105 g/km de CO2, la Peugeot 208 roule plus de 50 % du temps en électrique en ville et affiche une consommation de 4,7 litres en consommation mixte WLTP. De plus, avec ce moteur la Peugeot 208 peut tracter une remorque (jusqu’à 1 200 kg) ce que ne permet pas la Peugeot E-208. Autre avantage de ce modèle à moteur thermique, un coffre plus grand avec une capacité de 352 litres et 1 163 litres au maxi lorsque la banquette est rabattue (1 118 litres pour la E-208).

La Peugeot 208 hybride est dotée de la même finition haut de gamme GT que la Peugeot E-208. On retrouve ainsi un équipement identique avec les projecteurs Peugeot Full LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes, le Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute 10 pouces numérique, la recharge smartphone sans fil (15 W), la caméra de recul HD et les aides au stationnement avant et arrière, le volant compact cuir fleur avec commandes multimédias intégrées, le rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, les jantes alliage de 17 pouces, l’accès et démarrage mains libres, le pédalier aluminium et seuils de portes avant en aluminium avec signature Peugeot, etc. L’espace aux places arrière est d’un niveau correct et le confort de roulement au rendez-vous. L’utilisation du petit volant peut être déroutante au début (et en fonction de la position de conduite, la jante du volant peut cacher les compteurs), mais la direction est directe et informative, le châssis vif et agile offre un bel agrément de conduite. On apprécie aussi le tarif de cette auto qui permet d'économiser 5 550 € par rapport à la Peugeot E-208 (si celle-ci bénéficie encore d’un bonus 2024 à 5 000 €*).

Le « contre-courant » avec une motorisation Full hybride : Renault Clio E-Tech full hybrid 145 ch. Finition Esprit Alpine à 27 600 €.

La Renault Clio de cinquième génération a bénéficié dernièrement d’un restylage assez conséquent et la Renault Clio E-Tech Full Hybrid y a droit aussi. La partie avant de la citadine arbore un nouveau faciès avec le nouveau logo « NouvelR », des feux de jour très graphiques et des projecteurs inédits. La calandre double de volume, ce qui donne à la Clio une autre allure et la rend plus sérieuse. Pour l’arrière, les transformations se réduisent à la présence du nouveau logo et de feux à cabochon « cristal » ainsi qu’à deux fausses sorties d’air de chaque côté du bouclier. Dans l’habitacle, pas de changement, la Renault Clio 5 affiche des assemblages et une ergonomie sans failles avec des molettes pour la ventilation et la climatisation. Si la banquette arrière est assez large pour que l’on ne se sente pas trop à l’étroit, la place pour les jambes est comptée. Le volume de coffre est annoncé à 300 litres, ce qui est très correct pour une citadine. Avec cette finition haut de gamme Esprit Alpine, on a droit à un équipement pléthorique : jantes de 17 pouces, sellerie textile avec surpiqûres bleues, système multimédia Easy Link avec écran 9,3 pouces et navigation intégrée, carte mains libres, climatisation auto, caméra de recul, etc. Et les sièges spécifiques de la finition Esprit Alpine offrent un bon maintien au niveau des cuisses et donnent un bel aspect sportif à cette auto.

Sous le capot de cette Renault Clio E-Tech Full Hybrid, on trouve la motorisation hybride de 145 ch. Il s’agit d’un moteur essence 1.6 de 94 ch associé à un moteur électrique de 49 ch et un alterno-démarreur qui sert de générateur de 24 ch. Une boîte à crabots complète le tout et permet une conduite zen en ville (on peut rouler sur quelques centaines de mètres en électrique) et sur les départementales. Ça se gâte en revanche lorsque l’on s’essaye à une conduite plus virile, le moteur a tôt fait de monter dans les tours et chaque montée de rapport demande un petit temps de passage, ce qui fait que les 145 ch auxquels on a droit n’offrent pas la vivacité que l’on entendait d’eux. Malgré l’Esprit Alpine de la finition, il est préférable d’avoir une conduite souple avec cette auto. Le bon point est la consommation, qui s’établit à 5 litres aux 100 kilomètres sur un parcours mixte et à peu près la même consommation en ville où l‘hybride se montre à son aise et totalement transparent dans son mode de fonctionnement. Proposée à 27 600 € avec cette finition haut de gamme, la Renault Clio hybride affiche une belle différence de prix avec la Peugeot E-208.

Le « contre-courant » avec une motorisation essence : Skoda Fabia 1.5 TSI de 150 ch DSG7. Finition Monte Carlo à 30 170 €.

Née en 2021, la Skoda Fabia n’est pas la citadine la plus connue en France et pourtant elle mérite que l’on s’intéresse à son cas. Tout d’abord parce que sous son capot on peut trouver un bloc quatre cylindres ce qui est plutôt rare aujourd’hui, les citadines préférant les trois cylindres. Un moteur qui développe 150 ch et qui à bas régime désactive régulièrement deux de ses cylindres afin de limiter le plus possible la consommation. D’une grande souplesse, ce moteur se montre efficace et passe le 0 à 100 km/h en 8 secondes. Pour plus de sportivité il est nécessaire de basculer en mode « Sport » afin de disposer de passages de rapports rapides, sinon la boîte DSG7 (dont on peut actionner les rapports avec les palettes au volant) se montre un peu paresseuse. En conduite normale, la consommation s’établit à 6 litres d’essence aux 100 kilomètres, ce qui reste raisonnable. Les accélérations sont franches sans pour autant faire de la Skoda Fabia une vraie GTI malgré des trains roulants sport (option à 150 €), un amortissement ferme, mais qui ne grève pas trop le confort de roulement. On bénéficie d’une tenue de route précise, mais pas aussi agile que ce que l’on peut avoir avec une Peugeot 208.

Bien équipée en finition Monte Carlo, la Skoda Fabia à moteur de 150 ch dispose de jantes alliage de 17 pouces, de trains roulants sport (option à 150 €), d’une belle couleur rouge facturée 370 €, d’une instrumentation numérique, d’un écran tactile de 8 pouces, de nombreuses aides à la conduite, d’un kit de carrosserie spécifique… Et puis surtout, on a droit à un habitacle très spacieux. La Skoda Fabia sait recevoir et à l’arrière les passagers sont particulièrement bien installés, de plus le volume de coffre affiche 380 litres, ce qui est proche de ce que l’on trouve dans des berlines du segment supérieur. Seul bémol à tout cela, des rejets de CO2 de 126 g/km ce qui oblige à payer un malus de 230 € qui s’ajoute au tarif de 30 170 € avec les options précitées.

Bilan Le passage à l’électrique peut se révéler difficile pour de nombreux automobilistes, du fait des nombreuses contraintes qu’il impose (tarif élevé, autonomie insuffisante, recharges laborieuses…). Aujourd’hui, on a encore le choix d’une voiture neuve à moteur thermique et l’on peut même pour un tarif moindre opter pour de l’hybride. On peut alors décider de prendre un moteur puissant comme celui de la Skoda Fabia, se contenter d’une légère hybridation comme avec la Peugeot 208 ou bien encore prendre du Full hybride comme ce que propose la Renault Clio.

Les avantages

La conduite dynamique

La très bonne insonorisation

Les 156 ch du moteur électrique

La bonne sensation à la pédale de frein

Le bonus écologique (même si celui de 2024 peut se révéler moins intéressant*)

La bonne dotation en équipement

Les inconvénients

Le tarif élevé

L’habitabilité aux places arrière

Les valeurs de puissance de recharge moyenne

L’autonomie sur autoroute

Les avantages

La différence de tarif avec la Peugeot E-208

Le niveau de finition haut de gamme

Le très bon comportement du châssis

Le bel agrément de conduite

Le restylage qui donne une nouvelle allure à l’auto

Les inconvénients

L’habitabilité moyenne aux places arrière

L’autonomie électrique réduite

Les avantages

La qualité perçue et les assemblages haut de gamme

Le style plus affirmé grâce au restylage

Le tarif attractif

Le dynamisme du châssis

La bonne dotation de série

Les inconvénients

La boîte à crabots qui réagit mal en conduite sportive

L’habitabilité aux places arrière

Les avantages

La finition sportive

Le moteur quatre cylindres performant

La consommation maîtrisée

L’habitabilité aux places arrière

Le grand coffre

Le bon comportement routier

Les inconvénients