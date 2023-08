À contre-courant : les alternatives au SUV Kia Niro EV

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

« Le courant » - Kia Niro 2 EV 204 ch Finition Motion à 45 640 € (- bonus de 5 000 €)

Le Kia Niro de deuxième génération affiche un design original avec une identité très affirmée. Que l’on aime ou pas, il ne passe pas inaperçu. Pour plus d’originalité, on peut choisir le montant arrière d’une couleur différente (montant arrière contrasté) pour 400 € de plus, à condition d’opter également pour une peinture métallisée (650 €). L’autre différence avec l’ancien modèle qui ne se remarque pas forcément au premier coup d’œil c’est le gabarit de l’auto qui augmente, avec une longueur qui passe de 4,35 m à 4,42 m, soit la taille d’un « petit » SUV compact. Malgré tout, le Kia Niro reste un SUV citadin disponible en motorisation hybride, hybride rechargeable et en électrique. Dans ce dernier cas il se nomme Kia Niro EV, dispose d’un électromoteur de 241 ch et affiche une autonomie de 460 km (WLTP), plus proche des 380 km environ dans la réalité et lorsque les conditions atmosphériques ne sont pas trop froides et que sur l’autoroute on ne circule pas trop vite. Car c’est le lot commun à tous les véhicules électriques, l’autonomie peut varier rapidement à la baisse. Quoi qu’il en soit, le Kia Niro EV se montre à la hauteur sur la route avec de bonnes accélérations, un comportement sain et sécurisant malgré un poids important (1 740 kg) qui entraîne une certaine lourdeur lors des changements de direction. Cela ne perturbe pas pour autant les occupants du véhicule qui bénéficient d’un confort correct avec un bon espace à l’arrière pour les jambes des occupants de la banquette qui se révèle confortable. Autre bon point, le volume de coffre qui avec 475 litres (dont 20 litres pour le coffre situé à l’avant pour les câbles et petits objets) est d’une bonne capacité pour les bagages.

À bord, le tableau de bord de cette deuxième génération n’a plus rien à voir avec la précédente. Il est désormais au niveau de la concurrence et alors que l’instrumentation numérique de 10,25 pouces n’est disponible qu’en finition haut de gamme Premium pour le modèle hybride, elle est de série avec la finition d’entrée de gamme Motion de notre modèle qui est par ailleurs très bien pourvu en ce qui concerne la dotation en équipement avec un écran numérique de 10,25 pouces associé à un système audio RDS à 6 haut-parleurs. Le Kia Niro EV d’entrée de gamme est également équipé d’une pompe à chaleur, de la climatisation automatique bizone, d’une caméra de recul, de radars de parking à l’arrière, de nombreux espaces de rangement, de nombreux ports USB dans l’habitacle. On apprécie aussi qu’il soit livré de série avec un chargeur embarqué de 11 kW, moins que sur les bornes rapides, le Kia Niro se contente de 72 kW au maximum. Ainsi sur un boîtier mural AC 11 kW (32A) le temps de recharge de 0 à 100 % est de 6 h 20, tandis que sur une borne rapide 300 kW, la charge de 10 à 80 % s’effectuera en 43 minutes Un temps important que nous vous proposons de réduire avec l’utilisation d’une voiture thermique, c’est pourquoi nous vous proposons maintenant trois alternatives thermiques au Kia Niro EV.

Le « contre-courant », un SUV doté d'une motorisation hybride : Kia Niro Hybride 141 ch DCT6 Finition Premium à 37 140 €

Chez Kia dans la famille Niro 2, on trouve un Kia Niro Hybride de 141 ch. Un modèle qui adopte un bloc atmosphérique à cycle Atkinson associé à un moteur électrique et une petite batterie. Cela garantit au conducteur la possibilité de rouler plusieurs centaines de mètres en tout électrique. Au volant, le modèle se montre tonique avec de bonnes accélérations. Sur route, le Kia Niro Hybride fait preuve de docilité et se révèle agréable à conduire avec une totale transparence en ce qui concerne le passage de l’électrique au thermique, ou lorsque les deux motorisations travaillent ensemble. La motorisation se révèle sobre avec 5,5 l/100 km au quotidien, et moins de sept litres lorsque l’on circule rapidement. L’agrément de conduite est élevé grâce à une transmission qui fait bien son travail et se montre rapide dans les changements de rapports. Si le châssis se montre un peu trop « souple » dans les changements de cap avec des mouvements de caisse assez prononcés, l’ensemble est sécurisant et très confortable avec une bonne insonorisation.

L’ambiance est moderne à bord avec un combiné d’instrumentation numérique, un écran tactile d’infodivertissement de 10,25 pouces aux graphismes réussis. Avec cette finition haut de gamme Premium on a droit à un maximum d’équipement. Et le coût est moins important que pour le modèle électrique, puisque Kia Niro Hybride s’affiche 3 500 € de moins que le Kia Niro EV et cela après l'application du bonus écologique. Les pleins d'essence sont donc vite rentabilisés. Comme pour le modèle électrique, on dispose d’une bonne habitabilité à bord avec de l’espace pour les jambes des passagers arrière. Seule différence, le volume de coffre n’est que de 431 litres avec ce modèle hybride (Niro EV = 475 litres), ce qui reste une capacité très correcte.

Le « contre-courant », un SUV à moteur thermique bicarburation : Dacia Duster Eco-G 100 ch BVM6 Finition Extreme à 21 300 € (Malus + 150 €)

Il n’est pas encore mort le Dacia Duster et malgré son grand âge (cette génération qui date de 2018 a été restylée en 2021) il est tout à fait à la hauteur. Et depuis qu’il a adopté la nouvelle identité de la marque roumaine, il a rajeuni et est devenu plus moderne. Avec la motorisation 1.0 Eco-G bicarburation (essence/GPL) on peut réaliser des économies grâce à un carburant GPL qui est relativement bon marché. Il faut cependant compter avec une surconsommation de 20 % en GPL et une consommation qui n’a rien de raisonnable en essence puisque le Duster Eco-G engloutit 7,5 litres de carburant en moyenne aux 100 kilomètres. Mais l’économie est ailleurs avec un tarif très serré puisqu’en finition Extreme, la plus haut de gamme, le Duster s’affiche à 21 300 € auquel s’ajoute un malus de 150 €. Qui dit mieux ? Personne ? Si le MG ZS, mais il n’a pas de motorisation bicarburation et il écope d’un malus de plus de 1 300 €.

Mais il y a un revers à la médaille. Premièrement, malgré un restylage en 2021 et une adaptation des nouveaux logos de la marque, le Dacia Duster peut paraître un tantinet vieillot (son remplaçant arrive l’an prochain). Il faut également compter avec une base technique datée qui fait que le comportement routier du Dacia Duster n’est pas aussi rigoureux que celui d’un véhicule plus récent. La direction manque de précision et les mouvements de caisse sont marqués. Malgré tout, ce modèle fait preuve de bonne volonté même si la puissance du moteur est réduite, son confort de roulement, grâce à des suspensions souples, est d’un haut niveau et il se montre sympa à conduire. En finition Extreme, l’équipement est complet même s’il n’y a pas d’instrumentation numérique, on a droit à un écran d’infodivertissement de 8 pouces plaisant à utiliser, l’ergonomie est excellente (les boutons à ça du bon), il y a de nombreux espaces de rangement, de la place à l’arrière et le coffre a une capacité de 450 litres.

Le « contre-courant » avec un SUV Coupé à moteur microhybridé : Renault Arkana 1.3 TCE Mild Hybrid 160 EDC Finition Esprit Alpine à 35 800 €

Attention, deux ans à peine après son lancement le Renault Arkana s’offre un restylage. Rien de transcendant cependant, le Losange se contentant de doter son modèle du nouveau logo de la marque, de lui donner une nouvelle grille de calandre tandis que les feux arrière reçoivent un traitement « cristal fumé ». À bord, le système Easy Link d’ancienne génération est conservé, mais modernisé avec l’apport d’une connexion sans fil pour les applications smartphones. La modification la plus importante concerne la gamme qui se resserre avec la disparition des versions R.S. Line et E-Tech Engineered remplacée par une finition Esprit Alpine qui se démarque par un petit aileron sur le couvercle de coffre, des jantes de 19 pouces, des surpiqûres bleues sur les sièges et le tableau de bord, les ceintures de sécurité sont également bleues, etc. Sous le capot, le SUV coupé de Renault conserve les mêmes motorisations, la E-Tech full hybride de 140 ch et les deux 1.3 TCE microhybridés 12V de 140 et 160 ch, c’est celle-ci qui nous intéresse aujourd’hui et bonne nouvelle, les tarifs de l’Arkana ayant baissé, cette version en finition haut de gamme Esprit Alpine se négocie à partir de 35 800 €.

Sur la route le Renault Arkana équipé du bloc TCE de 160 ch avec microhybridatioon 12V se défend plutôt bien avec de belles accélérations et des reprises solides. Mention spéciale à la boîte à double embrayage à sept rapports particulièrement réactive. Et puis la microhybridation même si elle sert surtout en ville fait bien son travail et l’on peut envisager une consommation moyenne de 6 litres environ aux 100 kilomètres. À bord, on apprécie la planche de bord du Renault Captur, sur lequel l’Arkana est basé, l’habitabilité aux places arrière et correcte et avec 513 litres de volume de coffre, le Renault Arkana fait office de bon élève. Normal me direz-vous, l’Arkana avec une longueur de 4,56 m se place dans la catégorie des SUV compacts. Mais parce qu’il dispose de la plateforme du Renault Captur, qu’il est affiché à un tarif de 35 800 €, il a donc sa place ici.

Bilan Avant de passer à l’électrique et à moins de ne faire que de petits parcours, il est bon de savoir si le « véhicule à batterie » est fait pour vous. Si vous êtes un gros rouleur ou que vous prenez votre voiture pour les vacances et les longs parcours, ce n’est pas forcément le modèle idéal. En plus, malgré les différents bonus auxquels le véhicule électrique à droit, ce n’est pas forcément une bonne affaire, le véhicule thermique hybride, microhybridé ou à bicarburation s’avère souvent être la bonne solution. C’est pourquoi les Kia Niro Hybride, Dacia Duster Eco-G et Renault Arkana 1.3 TCE de 160 ch représentent un bon choix.

Kia Niro 2 EV 204 ch Finition Motion à 45 640 € (- bonus de 5 000 €)

Les avantages

Le design original

La présentation soignée

Le bonus de 5 000 €

Les performances

Le comportement routier sécurisant

La dotation en équipement

L’espace à bord

Les inconvénients

Les temps de charge assez longs

Le tarif élevé malgré le bonus

La direction manquant de consistance

Le poids du véhicule

Kia Niro Hybride 141 ch DCT6 Finition Premium à 37 140 €

Les avantages

La totale transparence dans le fonctionnement

Les performances à la hauteur

Le rapport prix/équipement performant par rapport au modèle électrique (Niro EV)

Le comportement sécurisant

L’intérieur moderne

L’habitabilité

Les inconvénients

La prise de roulis dans les changements de cap

La direction manquant de consistance

Dacia Duster Eco-G 100 ch BVM6 Finition Extreme à 21 300 € (Malus + 150 €)

Les avantages

La bicarburation (essence/GPL)

La dotation en équipement

Les suspensions souples et le confort de roulement

Le volume de coffre

L’équipement complet

Le tarif serré

Le prix du GPL

Les deux réservoirs de 50 litres chacun et une autonomie record

Les inconvénients

La prise de roulis importante

L’âge du modèle

La consommation assez élevée

Renault Arkana 1.3 TCE Mild Hybrid 160 EDC Finition Esprit Alpine à 35 800 €

Les avantages

La bonne micohybridation

Les performances correctes

Le volume de coffre

La ligne du modèle

La dotation haut de gamme

Les inconvénients