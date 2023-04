À contre-courant : les alternatives au SUV Nissan Ariya

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant que 1,5 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2022) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion et 16 % des voitures neuves. L’essence pour sa part représentant 37 % des achats de voitures neuves et les hybrides qui ont aussi besoin d’un moteur thermique s’affichent quant à elles à 30 %. Avec sa nouvelle rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

Nissan Ariya 218 ch 63 kWh Engage à 45 800 € (Bonus - 5 000 €)

La gamme du Nissan Ariya vient d’accueillir un élément bénéficiant du bonus de 5 000 €. Doté d’une batterie de 63 kWh et d’un électromoteur de 218 ch, cet Ariya en finition Engage affiche un tarif de 45 800 €, ce qui fait 40 800 € une fois le bonus déduit. Pour ce tarif, on a droit à la finition Engage qui est assez bien dotée avec de série : caméra de recul, jantes alliage 19 pouces, feux avant et arrière à LED, technologie NissanConnect Services, chargeur smartphone à induction, combiné d'instrumentation digitale à double écran de 12,3 pouces, chauffage par pompe à chaleur, etc. à cela s’ajoute le système ProPILOT Assist avec Navi-Link qui est une aide à la conduite évoluée gérant le centrage sur la voie, ralentissant le véhicule à l’approche des virages et ronds-points, adaptant automatiquement sa vitesse en fonction du trafic, et le stoppant automatiquement en cas d’urgence. Ainsi équipé le Nissan Ariya accuse 1 980 kg sur la balance (la batterie de traction pesant à elle seule 451 kg), ce qui ne ressent pas forcément au volant, car son équilibre et sa bonne répartition des masses lui permettent de se déplacer avec aisance. Et même avec un certain dynamisme, même s’il s’agit plus d’un véhicule familial que sportif. Le confort de roulement est d’un haut niveau avec des mouvements de caisse limités, les bruits sont bien étouffés et les aspérités de la route correctement amorties. Le 0 à 100 km/h s’effectue en 7,5 secondes ce qui est un bon temps compte tenu du poids de l’auto.

Avec la petite batterie de 63 kWh qui équipe le Nissan Ariya, l’autonomie en cycle mixte WLTP est de 404 km. Une distance qui peut être effective dans la réalité si les conditions climatiques sont correctes, par grand froid on sera plus proche des 300 km. On peut, pour espérer plus, se servir des divers programmes de conduite, du freinage régénératif et de l’e-Pedal qui permet d’accélérer et de se ralentir (mais pas jusqu’à l’arrêt) avec la seule pédale d’accélérateur. Pour la recharge, le Nissan Ariya est équipé d’un connecteur Combo CCS, et de deux câbles, un mode 2 de 10 A, et un mode 3 de 32A, le temps de recharge de 20 à 80 % est de 35 minutes environ. À bord, l’espace est généreux et les occupants de la banquette arrière ne sont pas à l’étroit et leurs assises sont confortables. Ce sentiment d’espace est renforcé, à l’avant, par une planche de bord aérienne équipée de grands écrans de 12,3 pouces (31,2 cm) pour l’instrumentation et l’infodivertissement. La finition est correcte sans plus et les assemblages pourraient être un peu mieux réalisés (boîte à gants par exemple), mais l’on se sent bien à l’intérieur, en sécurité et dans le confort. Pour les bagages, la capacité est correcte avec 468 litres.

Nissan Qashqai e-Power 190 ch N-Connecta à 40 700 €

Chez le même constructeur Nissan on peut choisir un SUV hybride de 190 ch, le Nissan Qashqai. Un Nissan Qashqai équipé de la technologie e-Power (deux roues motrices) et pour 40 700 € on peut disposer du deuxième niveau de finition, la finition N-Connecta bien pourvue en équipements de série avec entre autres : système de navigation NissanConnect avec écran tactile 12,3pouces et Apple CarPlay sans fil, NissanConnect Services avec services télématiques à accès à distance depuis un smartphone, la vision intelligente à 360° (Nissan AV), un plancher de coffre modulable, les vitres teintées à l’arrière, etc. Le système e-Power est constitué d’un moteur électrique qui entraîne les roues avant, le moteur thermique quant à lui a plusieurs fonctions, il alimente le moteur électrique et il recharge la batterie qui sert à alimenter l’électrique, en aucun cas, et à l’inverse d’un hybride Toyota, il ne sert à entraîner les roues. Le moteur thermique est un trois cylindres turbo à taux de compression variable, ce qui permet en faisant varier la compression (14/1 à bas régime, 8/1 pour plus de performances) d’avoir un rendement optimal et de consommer le moins possible. Il est possible lorsque l’on pratique l’écoconduite d’arriver à s’approcher de ce qu’annonce le constructeur, c’est-à-dire moins de 5,5 litres de carburant aux 100 km. Dans ce cas, l’autonomie avant le passage sur la réserve dépasse allégrement les 700 km.

Sur la route, le fonctionnement de la motorisation hybride e-Power est totalement transparente pour le conducteur. De plus l’insonorisation poussée permet de ne pas trop entendre le moteur thermique lorsqu’on le sollicite pour alimenter en énergie l’électromoteur. Afin de consommer moins, on a droit à un mode Brake avec freinage régénératif plus marqué, on peut rouler jusqu’à 170 km/h et le 0 à 100 km/h s’effectue en 7,9 secondes. À bord du Nissan Qashqai 3, l’habitacle est plaisant et se montre accueillant aux places arrière. Le volume de coffre est convenable avec 455 litres et jusqu’à 1 552 litres une fois la banquette rabattue. On apprécie également la bonne qualité des matériaux et la finition très correcte.

Kia Sportage 1,6 T-GDi Hybride 230 ch Active à 39 190 € (Malus : + 125 €)

Le Kia Sportage c’est d’abord un style original, que celui-ci plaît ou pas, il ne laisse pas indifférent et un Sportage dans la rue ça se remarque. Cousin du Hyundai Tucson, le Kia Sportage de cinquième génération est arrivé sur le marché en 2021 avec une offre de motorisation conséquente : essence, diesel, hybride et hybride rechargeable. C’est l’hybride simple qui nous intéresse aujourd’hui, avec 230 ch sous le capot on s’attendait à plus de pep, mais les accélérations sont linéaires. Le démarrage se fait en électrique puis le bloc thermique le remplace ou les deux travaillent ensemble dans certaines situations comme les accélérations. Tout est transparent et fluide, l’agrément de conduite bien là même si compte tenu du poids de l’auto, des mouvements de caisse apparaissent si l’on martyrise trop l’accélérateur. La consommation est assez élevée, plus proche des 7 litres aux 100 km que des 5,6 litres annoncés par le constructeur, le poids en est la cause.

L’équipement du Kia Sportage est important même en finition d’entrée de gamme Active, avec des jantes alliage de 18 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation, la climatisation auto trizone, la caméra de recul, le GPS, la recharge par induction des smartphones, les réglages électriques des sièges avant… La planche de bord est moderne avec une double dalle numérique (instrumentation de 12,3 pouces et infodivertissement de 12,3 pouces), l’ergonomie des commandes est aisée grâce au bandeau tactile dénommé « Multi mode touch display » implanté sous l’écran qui gère à la fois la climatisation et la navigation en changeant d’affichage et de fonctions. Le coffre est géant avec 587 litres de capacité et à l’arrière, les passagers ne sont pas les moins bien lotis avec de la place pour leurs jambes, une garde au toit conséquente, ils profiteront ainsi du confort de roulement de ce modèle. Un modèle qui est également disponible en version 4x4 de même puissance (230 ch) pour 2 000 € de plus.

Renault Austral Full Hybrid 200 ch Techno à 41 500 €

Depuis peu le constructeur français s’est mis à produire des modèles hybrides et hybrides rechargeables, c’est le cas du Renault Austral Full Hybrid qui dispose d’un système hybride innovant doté d’un trois cylindres turbo essence couplé à deux moteurs électriques et une boîte automatique à crabots. La puissance des moteurs électriques et du moteur thermiques est de 200 ch, ce qui s’avère suffisant si l’on ne hausse pas le rythme, la boîte à crabots tire long et se monte lente à la montée comme à la descente des rapports. Dommage que cette boîte à crabots soit à la peine lorsque l’on hausse le ton, car le comportement routier de ce modèle fait preuve de dynamisme avec une belle réactivité en virage et des mouvements de caisse limités. Enfin, on se console de tout cela en agglomération où le passage des rapports se fait dans la douceur et où les nombreuses phases de roulage se font en tout électrique. La consommation s’établit à 7 litres aux 100 km sur la route, 6 litres en ville, ce qui est plus important que ce que communique le constructeur sur son site : 4,6 l/100 km.

Ambiance moderne et chaleureuse à bord du Renault Austral avec la grande dalle numérique en L. La grande tablette verticale d’infodivertissement adopte une interface Google qui est très intuitive. La présentation est haut de gamme avec une finition et des assemblages de haut niveau. Quant à la dotation en équipement même dans cette finition Techno d’entrée de gamme pour le Full Hybrid, elle se révèle conséquente avec des jantes alliage de 19 pouces, l’écran d’infodivertissement de 12 pouces avec les services de Google, la banquette coulisse tout comme la console centrale entre les sièges avant. On a droit également à des radars avant et latéraux et une caméra de recul. Deux adultes seront confortablement installés sur la banquette lorsqu’on la recule au maximum, tandis que le coffre en fonction de la position de la même banquette oscillera entre 430 et 555 litres.

Bilan Toujours prêt à acheter un SUV électrique ? Reconnaissez qu’avec leur motorisation hybride les Nissan Qashqai, Kia Sportage et Renault Austral ont toujours leur mot à dire face au Nissan Ariya. Surtout si l’on envisage des voyages au long cours et des trajets longue distance sur autoroute. En attendant la fin des moteurs thermiques, si ceux-ci sont associés à un système hybride ils ont de quoi satisfaire un grand nombre de conducteurs.

Nissan Ariya 218 ch 63 kWh de 45 800 € (Bonus - 5 000 €) à 54 300 €



Les avantages

Le bonus de 5 000 € pour l’entrée de gamme

La bonne dotation en équipement

L’impression d’espace et la très bonne habitabilité

Le coffre d’une capacité correcte

Le comportement sécurisant

Le confort et l’insonorisation

Les inconvénients

L’autonomie dans la bonne moyenne, sans plus

La finition à améliorer

Le chargeur 22 kW en option (1 000 €)

Nissan Qashqai e-Power 190 ch de 38 700 € à 46 800 €

Les avantages

La douceur de conduite

Le comportement routier

Le confort et l’insonorisation

La bonne habitabilité

Les inconvénients

La modularité limitée

La consommation banale pour un véhicule hybride

L’absence de bonus

Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybride 230 ch de 39 340 € à 46 340 € (Malus de 125 € à 240 €)

Les avantages

Le design très original

Le coffre géant

La présentation intérieure

Le choix du 4x4 pour 2 000 € de plus

La bonne dotation de série

La garantie 7 ans ou 150 000 km

Les inconvénients

Le design trop original

Le malus de 125 €

Le comportement un peu lourdaud

Les graphismes du système multimédia Renault Austral Full Hybrid 200 ch de 41 500 € à 45 300 €

Les avantages

Le système multimédia réactif

La présentation moderne et la bonne finition

La banquette coulissante et les aspects pratiques

L’agrément de conduite en ville

Le compromis dynamisme/confort

Les inconvénients