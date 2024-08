À contre-courant : les alternatives thermiques au Xpeng G6

À contre-courant Les eurodéputés l’ont décidé : plus aucune voiture neuve, essence, hybride ou diesel ne pourra être commercialisée à partir de 2035. Place donc aux voitures électriques dont les ventes augmentent, mais qui ne représentent pour l’instant qu’un peu plus de 2 % du parc roulant en France. Mais encore trop cher ces voitures électriques ? Pas assez autonomes ? Sans doute, et c’est pourquoi Caradisiac vous propose de ne pas oublier le « thermique » si vous souhaitez acheter une auto, qu’elle soit neuve ou d’occasion. D’ici à 2035, vous avez encore le temps de faire vos emplettes dans les gammes thermiques des constructeurs. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir fait ce choix. Ce n’est pas un hasard si le diesel représente (sur l’année 2023) encore plus de 70 % des carburants distribués en France et qu’il représente 50 % des achats de voitures d’occasion. En revanche, il est en baisse en ce qui concerne les voitures neuves (l’offre des constructeurs se réduisant aussi) passant de 15,8 à 9,7 % en 2023. Quant à la voiture à moteur essence elle représente encore 36,2 % des ventes en 2023, les motorisations hybrides (full hybride, mild hybride et hybride rechargeable) atteignant désormais les 33,3 % des ventes de voitures neuves. Avec sa rubrique « À contre-courant », et au-delà du jeu de mots, Caradisiac veut attirer votre attention sur des modèles thermiques plus intéressants que leurs concurrents électriques. Non, le « thermique » n’est pas mort.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

« Le courant » : Xpeng G6 AWD Performance, batterie 87,5 kWh, 476 ch à 50 990 €

Xpeng ça ne vous dit rien ? Normal, c’est une des innombrables marques chinoises qui n’ont que peu d’années d’existence. Xpeng est née en 2014 et elle est présente sur le sol européen depuis trois ans en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède. Chez nous, c’est depuis cette année que la marque tente de monter un réseau pour ses deux SUV électriques Xpeng G6 et Xpeng G9. C’est le premier d’entre eux qui nous intéresse aujourd’hui. Le Xpeng G6 est doté dans sa version la plus haut de gamme de deux moteurs électriques (transmission intégrale) et d’une batterie de 87,5 kWh. Cette finition est très bien équipée avec conduite autonome de niveau 2, caméra 360°, Park Assist…

Mélange de style pour ce grand modèle de 4,75 m de long dont le design s’inspire des SUV de chez Tesla, Mitsubishi, Jaguar, etc. Le Xpeng G6 affiche un profil de faux coupé pour être à la mode et un empattement généreux de 2,89 m pour accueillir confortablement les passagers. À bord, l’ambiance est sobre et assez traditionnelle à part le volant légèrement ovoïde, on trouve un combiné d’instrumentation numérique et un écran de 15 pouces pour le multimédia et toutes les fonctionnalités de l’auto : climatisation, radio, déconnexion des aides à la conduite… Malheureusement, l’interface Xmart multiplie menus et sous-menus au point qu’il est difficile de s’y retrouver surtout si on cherche comment régler la climatisation ou le volume de la musique en roulant. Les matériaux sont de bonne facture, si ce n’est cette sorte de similicuir (cuir artificiel) qui habille les sièges qui est peu valorisant à l’œil. En revanche, ce qui est agréable, c'est que l'on a droit à un toit panoramique vitré de série ou l’inclinaison réglable des dossiers de banquette arrière. Les passagers disposent par ailleurs d’un bel espace pour leurs jambes. Quant au volume de chargement, avec 571 litres il se montre généreux.

Sur la route avec une puissance de 476 ch, avec le Xpeng G6 on en a suffisamment sous la pédale, d’autant que le poids du modèle est relativement contenu à 2 120 kg. C’est le résultat de la nouvelle technique de construction qui se nomme giga-casting. Elle permet de réduire le nombre de pièces et d’intégrer plus facilement la batterie qui fait corps avec la structure en aluminium moulé sous pression. S’il y a un avantage au niveau poids, certains constructeurs qui voulaient adopter ce moyen de fabrication s’en éloignent, car il nécessite de gros investissements et puis les assureurs voient d’un mauvais œil ce système qui va augmenter les coûts de réparation. Quoi qu’il en soit avec ce poids « limité » et cette belle puissance on a droit à des accélérations démentes avec seulement 4,1 secondes pour effectuer le 0 à 100 km/h. Si ça fait bien dans une fiche technique, ça ne sert à rien dans la conduite de tous les jours, de plus à force d’accélérer à tout va, l’autonomie diminue d’autant et nécessite de recharger fréquemment. On va alors perdre 20 minutes sur un superchargeur pour passer de 10 à 80 %, ce qui reste raisonnable pour une voiture électrique (la plupart du temps c'est trente minutes de charge pour le même résultat). Ce temps de charge réduit est obtenu grâce à une architecture 800 volts qui permet jusqu’à 285 kW en recharge DC (11 kW pour le courant alternatif). Au volant, la voiture à une bonne tenue de route, mais le châssis n’est pas incisif et la direction manque de mordant. La bonne nouvelle c'est que l'on a droit à une monte pneumatique Michelin d'origine. Le Xpeng G6 n’a rien d’un véhicule sportif malgré la puissance affichée et on préférera l’utiliser en conduisant souplement et en profitant du bon confort de roulement. Pour l’autonomie de ce véhicule, il n’y a pas de miracle et l’on brûle environ 22 kWh aux 100 kilomètres sur un parcours plat sans grande difficulté. Sur l’autoroute à 120 km/h, la consommation atteint les 25 kWh/100 km et l’autonomie sera de 350 km, un peu moins si l’on ne veut pas tomber en panne et conserver dans le temps la batterie en bon état. Pour espérer rouler sur une plus longue distance sur autoroute à 130 km, il vous faut un moteur thermique et voici trois alternatives « thermiques » au SUV Xpeng G6.

Le « contre-courant » avec un SUV à moteur Flexifuel (E85) : Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid Flexifuel de 180 ch, boîte Powershift. Finition ST-Line X à 44 490 €.

Le Ford Kuga vient de bénéficier d’un restylage qui transforme profondément sa face avant. En plus d’adopter de nouveaux projecteurs dotés d’une signature lumineuse inédite, ce modèle reçoit une nouvelle calandre avec un bandeau lumineux au sommet, tandis que le bouclier est lui aussi remanié. Cela ne change pas les dimensions de ce modèle qui mesure toujours 4,61 m de long, se dote d’un beau volume de coffre de 581 litres et dispose de places arrière accueillantes avec une banquette qui peut coulisser afin de privilégier le contenu du coffre ou les jambes des passagers. À bord du Ford Kuga restylé, il y a des changements avec un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Cette instrumentation peut être associée à un affichage tête haute, tandis que le nouvel écran de 13,2 pouces s'occupe de l’infodivertissement. L'interface est désormais dotée d'un système d’exploitation plus rapide qui peut être mis à jour à distance. Ce système dispose aussi de la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. De plus, le Ford Kuga restylé embarque le système Amazon Alexa et se dote de meilleures aides à la conduite et d’assistance au remorquage.

Il y a aussi du nouveau sous le capot du Ford Kuga restylé ou plutôt des améliorations apportées aux motorisations, dont la motorisation hybride Flexifuel qui comme son nom l’indique peut accepter l’E85. Celle-ci voit sa puissance passer de 190 à 180 ch sans que cela entraîne une modification des performances (le 0 à 100 km/h s’effectue toujours en 9,1 secondes). En revanche, il y a un peu de mieux en ce qui concerne la consommation et (6,8 l/100 km Vs 7,1 l/100 km) et les rejets de CO2 descendent pour échapper au malus en se maintenant à 117 g/km. Avec cette motorisation Flexifuel, on peut adopter le carburant E85 qui est deux fois moins cher que le SP95 E10. Une économie non négligeable même si l’on constate une surconsommation avec ce type de carburant : de l’ordre de 20 à 25 %. Cette motorisation est associée à un système micro-hybride performant doté d’une batterie de 1,1 kWh qui permet de rouler jusqu’à 50 km/h sur quelques centaines de mètres en « tout électrique » avant que le moteur thermique ne démarre. On peut compter sur une consommation limitée en ville, car c’est là que le système micro-hybride se montre à son avantage, tandis que sur un parcours mixte (ville, route, autoroute) la consommation moyenne s’établit à 7,5 l/100 km. Enfin, ce Ford Kuga « E85 » avec la finition haut de gamme ST-Line X est proposé à 44 490 €, soit un tarif largement inférieur à celui du Xpeng G6, cela d’autant plus que Ford offre en ce moment une remise de 4 000 € sur ce modèle.

Le « contre-courant » avec un grand SUV sept places à motorisation full hybrid : Renault Espace (7 places) E-Tech Full Hybrid 200 ch, finition Iconic à 50 300 €.

Le Renault Espace a changé en 2023 et est devenu la version longue du Renault Austral et donc un SUV familial. On peut le choisir en cinq ou sept places (comme celui dont nous parlons) pour le même tarif, soit 50 300 € dans cette finition Iconic très haut de gamme. Avec le modèle à sept places on bénéficie de deux places additionnelles dans le coffre à l’accès peu aisé, mais qui se révèlent assez confortables pour de petits trajets. En cinq places on a droit à un volume de coffre plus important de 581 à 777 litres contre de 477 à 677 litres avec les sept places lorsque la troisième rangée est escamotée dans le plancher. Attention, les sept sièges installés le volume n’affiche que 159 litres ! En cinq places, le volume varie grâce à la position de la banquette de deuxième rang qui est coulissante sur 22 cm. Un beau toit vitré panoramique traité anti-UV offre de la lumière aux occupants de ce véhicule. S’il est désormais moins modulable que les précédentes générations d’Espace, ce nouveau modèle se montre très confortable. La planche de bord est identique à celle de l’Austral avec ce double écran en « L » inversé dont le système d’exploitation de l’écran multimédia (12 pouces) OpenR Link fonctionne sous Android et est fourni par Google. Avec cette finition Iconic, on a droit à du vrai cuir et des inserts de frêne véritable, c’est le luxe à bord.

Dans le compartiment moteur de ce Renault Espace de nouvelle génération on trouve une motorisation Full Hybrid constituée un bloc trois cylindres essence 1.2 développant 130 ch, il est associé à deux moteurs électriques (un de 68 ch et un alternodémarreur de 34 ch). La puissance cumulée est de 200 ch et la transmission est assurée par une boîte à crabots dotée de 4 rapports thermiques et 2 rapports électriques, soit avec le neutre 15 combinaisons possibles. En ce qui concerne les performances, le 0 à 100 km/h est annoncé en 8,8 secondes et la vitesse maxi s’établit à 175 km/h. Sur la route, ce modèle se montre dynamique en particulier grâce à la direction précise et aux quatre roues directrices du système 4Control Advanced qui sont de série. Cet équipement permet à la fois de faciliter l’inscription en virage et de stabiliser l’auto. De plus, lors des manœuvres de parking, on peut facilement oublier que l’on a un véhicule de 4,72 m de long grâce à un diamètre de braquage réduit à 10,40 mètres. S’il dispose d’une suspension plus ferme que la précédente génération, le Renault Espace affiche un excellent confort. On reste cependant un peu déçu des performances qui sont moyennes, mais on s’en console avec une consommation qui ne dépasse pas les 7,5 l/100 km même si l’on appuie fermement sur l’accélérateur. Sans forcer, on peut atteindre les 5,5 litres en ville et moins de 6,5 litres sur un parcours mixte. La boîte à crabots a également fait des progrès même s’il subsiste un peu d’à-coups en conduite urbaine lors des rétrogradages, et des lenteurs lors des accélérations.

Le « contre-courant » avec un SUV à moteur TDI : Skoda Kodiaq (5 places) 2.0 TDI, boîte auto DSG7, finition Selection à 49 130 € (Malus 2024 : 898 €)

Il est vrai que le Diesel a mauvaise presse et l’on sait que de nombreuses municipalités veulent le bouter hors des murs de la cité ou en tout cas hors des Zones à Faibles Emissions (ZFE). Mais il reste un agréable compagnon de voyage et un véhicule pratique pour les gros rouleurs. C’est tout à fait le cas du nouveau Skoda Kodiaq de deuxième génération. Ce modèle est disponible en cinq et en sept places en cochant la case option à 1 080 €. En cinq places, le Skoda Kodiaq dispose d’un coffre à bagages de 910 litres et de 340 litres avec tous les sièges en place lorsque les sept places sont déployées. À bord du modèle tchèque, on ne manque pas d’espace, il est vrai que l’auto mesure 4,75 m de long. Avec cette nouvelle génération, la marque tchèque ne révolutionne pas le style de son modèle qui affiche toujours un double regard et une face avant reprise de la nouvelle Skoda Superb. Le profil avec une de toit qui descend vers l’arrière se fait un peu plus dynamique tandis que la poupe reçoit le nom de Skoda en toutes lettres. Dans l’habitacle, c’est moderne avec une tablette tactile de 12,9 pouces qui est posée sur la partie basse de la planche de bord. Tandis que l’instrumentation numérique semble aussi posée sur ce même décrochement. Originalité de cette auto, trois commandes rotatives appelées Smart Dials qui permettent d’accéder à de nombreuses fonctions du véhicule. Ce sont des boutons-poussoirs avec affichage numérique. Dans l’ensemble, cette finition Selection est très bien équipée avec la banquette coulissante, la climatisation tri zone, le chargeur de smartphone à induction, le hayon électrique, la caméra de recul, les sièges avant chauffants et le siège conducteur électrique à mémoire, mais il faudra passer par des options pour les caméras à 360°, l’affichage tête haute, la sellerie en cuir…

Mais ce qui compte avec ce Skoda Kodiaq équipé d’un bloc diesel c’est sa propension à effectuer de longues distances sans un passage en station-service. Avec le bloc diesel 2.0 TDI de 150 ch ce sera 900 km avant de remplir à nouveau le réservoir. Ceci est rendu possible grâce à une consommation sur un parcours mixte de 6 litres aux 100 kilomètres. Le comportement routier est parfaitement neutre et ce véhicule affiche un bon confort de roulement. Pas de sportivité pour autant, puisque les rapports de la boîte DSG7 sont particulièrement longs pour privilégier une consommation limitée. De plus, la direction n’est pas assez ferme pour que l'on dispose d'un bon ressenti ce qui permettrait une conduite plus dynamique. Ce moteur, se montre discret lorsque l’on accélère doucement, lors des accélérations le volume sonore de ce TDI se fait plus présent ainsi qu’à haute vitesse sur autoroute.

Bilan Si le Xpeng G6 électrique est un bon modèle, il n'est pas suffisamment polyvalent pour un gros rouleur, car il ne peut effectuer de longs parcours sans être obligé de recharger tous les 300 kilomètres et passer 20 minutes sur un superchargeur pour retrouver 80 % d’énergie. Alors pour de longs parcours, en passant le moins de temps possible dans une station-service, le moteur thermique reste l’idéal et les trois alternatives à moteur thermique (Ford Kuga, Renault Espace et Skoda Kodiaq) pourraient vous rendre bien des services.

« Le courant » : Xpeng G6 AWD Performance, 87,5 kWh, 476 ch à 50 990 €.



Les avantages

La bonne dotation en équipement

Le confort très honorable

La présentation intérieure correcte

Les inconvénients

Le tarif élevé sans bonus

L’autonomie qui se révèle réduite sur autoroute

Le manque de points de distribution

L’écran central où toutes les fonctions sont regroupées

Ford Kuga 2.5 Hybrid E85 de 180 ch, Powershift. Finition ST-Line X à 44 490 €.

Les avantages

Les aspects pratiques

La motorisation E85 et le tarif de ce carburant

La bonne habitabilité et le confort

Les performances correctes

Les améliorations du système multimédia

Le tarif attractif et une grosse remise possible

Les inconvénients

La surconsommation avec l’E85

Les lenteurs de la boîte automatique

Renault Espace (7 places) E-Tech Full Hybrid 200 ch, finition Iconic à 50 300 €.

Les avantages

Les quatre roues directrices de série

Le grand toit vitré traité anti-UV

Le comportement routier dynamique

Le système multimédia réactif

Les sept ou cinq places au même tarif

Les inconvénients

La capacité du coffre lorsque les sept sièges sont en place

La boîte auto aux réactions parfois bizarres

L’accessibilité aux 6 et 7e places

Skoda Kodiaq (5 pl.) 2.0 TDI, DSG7, finition Selection à 49 130 € (Malus : 898 €).

Les avantages

Le comportement routier neutre et sécurisant

Le volume de coffre très généreux

La consommation réduite avec ce TDI de 150 ch

La présentation intérieure modernisée

Le confort de suspension

Les inconvénients