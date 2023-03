A San Francisco, des voitures à conduite autonomes en panique après la tempête

Depuis quelques années, il est possible de monter dans un taxi électrique à conduite entièrement autonome dans la ville de San Francisco aux Etats-Unis. Ces petites citadines Chevrolet Bolt, mises en service par la société Cruise, fonctionnent bien dans la plupart des cas mais ont tout de même connu leur lot de problèmes : l’une de ces autos a occasionné un accident assez sérieux en réagissant d’une manière inappropriée dans une situation de croisement entre plusieurs véhicules. Et d’autres soucis moins graves ont été détectés par le passé.

Il y a quelques heures, une grosse tempête a secoué la ville de San Francisco provoquant des dégâts et obligeant à fermer certaines rues avec des bandeaux adhésifs. Or, certaines voitures autonomes de la société Cruise ont eu le plus grand mal à comprendre la présence de ces bandeaux adhésifs, comme vous pouvez le voir dans ces images publiées sur Twitter. Aux dires des témoins de la scène, elles se sont retrouvées arrêtées en plein milieu de la chaussée, bougeant doucement « comme des mouches collées dans un piège ». A noter que d’autres véhicules à conduite autonome auraient également été perturbés par la présence au sol de morceaux d’arbres arrachés, ne sachant pas comment réagir.

Pas facile pour les capteurs

Les capteurs de ces véhicules à conduite autonome restent sensibles aux perturbations météorologiques, ce qui représente l’un des obstacles à la généralisation de la technologie de conduite autonome actuellement. Dans ce cas précis, la société Cruise a précisé que certains de ses véhicules confrontés à ces obstacles ont pu s’en sortir tous seuls mais que d’autres ont nécessité l’intervention d’humains pour les remettre dans le droit chemin.