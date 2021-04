Alfa Romeo : fin de partie pour la plateforme de la Giulia

Elle avait nécessité un investissement d'un milliard de dollars, notamment pour relancer Alfa Romeo avec une configuration digne de ce nom chez un constructeur de renom. La plateforme Giorgio, que l'on retrouve aussi sur les Giulia et Stelvio, n'aura pas de suite chez Alfa Romeo. Jean-Philippe Imparato, qui a pris les commandes de la marque italienne depuis la fusion Stellantis, a confirmé que le constructeur n'utilisera plus la plateforme Giorgio, qui sera toutefois conservée au sein du groupe, notamment pour le nouveau Jeep Grand Cherokee et pour le SUV Maserati Grecale.

La prochaine nouveauté chez Alfa Romeo, le SUV compact Tonale, repose sur une plateforme partagée avec les "petites" Jeep. Mais après la fusion, il a été décidé que le développement du Tonale n'était pas satisfaisant et qu'il fallait revoir la partie technique, et notamment l'hybridation.

L'actuelle Giulia arrive doucement sur sa fin de carrière, et avec l'arrêt de la plateforme Giorgio (qui, on le rappelle, a permis d'avoir une berline en propulsion et quatre roues motrices), la question du renouvellement se pose. Du côté de PSA, il n'existe aucune plateforme avec transmission arrière.