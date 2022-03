Alfa Romeo Giulia et Stelvio : nouvelle série spéciale Estrema

Encore une série spéciale pour les Giulia et Stelvio, présentée avant que ces modèles fassent l'objet d'un (mini) restylage. Annoncée comme la première série spéciale "mondiale" de ces véhicules, l'Estrema a été révélée au siège de l'écurie de Formule 1 d'Alfa Romeo.

L'Estrema va être placée au sommet de la gamme de ces modèles, une gamme à nouveau simplifiée. Il reste ainsi les finitions Super et Ti, tandis que Sprint et Veloce deviennent des packs qui permettent de personnaliser les véhicules.

Les Giulia et Stelvio Estrema profitent d'une présentation typée sport. Les coques de rétroviseurs et le V de la calandre adoptent un habillage façon carbone. Les jantes sont noires (19 pouces sur la berline, 21 pouces sur le SUV). Les étriers sont aussi en noir. À l’intérieur, on retrouve des inserts décoratifs façon carbone. La sellerie est en Alcantara. On a également des surpiqûres rouges sur les sièges, le volant ou encore la planche de bord.

L'Estrema faisant le lien entre la gamme classique et la version sportive Quadrifoglio, elle est proposée avec des blocs musclés. En essence, il s'agit du 2.0 Turbo de 280 ch. En diesel, c'est le 2.2 de 210 ch. Ces moteurs sont associés à la boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale Q4. Le différentiel autobloquant mécanique et la suspension pilotée sont de série.

Les prix français ne sont pas encore connus.