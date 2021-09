Alfa Romeo Stelvio et Giulia : une série limitée 6C Villa d'Este

Encore une série spéciale pour les Giulia et Stelvio ! Pour Alfa Romeo, c'est une manière de refaire parler des deux modèles qui restent à son catalogue, avant le lancement ultra attendu du SUV compact Tonale (en juin 2022).

Cette série limitée se nomme 6C Villa d'Este. Elle rend dommage à la 6C 2500 SS Villa d'Este, que la marque décrit comme "une icône du style des années 40". Si le modèle a vu le jour en 1939, il a été distingué au concours d'élégance de la Villa d'Este, en Italie, dix ans plus tard. 36 exemplaires ont été produits.

La série spéciale va aussi jouer la carte de la rareté, puisque 30 exemplaires seulement seront disponibles en France. La finition de départ est la sportive Ti. La Giulia et le Stelvio reçoivent ici une peinture rouge Etna trois couches, inspirée de celle de la 6C. Les entourages de vitres sont chromés. Le SUV reçoit d'inédites jantes de 21 pouces.

À bord, on trouve une sellerie cuir pleine fleur beige et des inserts en bois véritable. Les appuie-tête avant ont une broderie avec le logo d'Alfa et la mention 6C Villa d'Este. On retrouve celle-ci sur le tableau de bord, habillé de cuir.

Il y a deux moteurs au choix pour chaque modèle. La Giulia propose l'essence 2.0 T de 200 ch et le 2.2 Diesel de 190 ch. Pour le Stelvio, c'est le 2.0 essence de 280 ch ou le 2.2 Diesel de 210 ch. La boîte automatique 8 rapports est en série sur tous ces blocs. Le SUV a aussi d'office la transmission intégrale Q4.