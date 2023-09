Aller dormir chez Porsche

Ronflement moteur

La suite sur le toit terrasse a été totalement repensée avec des objets exclusifs en clin d’œil aux modèles iconiques de la marque de voitures de sport. Parmi les éléments de décoration, une table basse en verre unique en son genre dont l’assise repose sur un moteur Porsche V8, une enceinte Bluetooth en double échappement, un porte-livre composé à partir d’un disque de frein de 911 ou encore disséminés partout dans la chambre des dessins et des photos des modèles de la marque allemande les plus mythiques de l’histoire.

Un luxueux cocon entièrement dédié aux mythiques sportives germanique. Jusqu’à la tête de lit, surmontée du célèbre monogramme Porsche. Il y a même un hologramme du logo de la marque projeté au plafond. De quoi lever les yeux au ciel. Mais le concept ne se limite pas à la chambre. Du lobby au restaurant, Porsche s’immisce dans l’ensemble du bâtiment.

On mange mécanique

Pour le plaisir des pupilles, le bar de l’établissement présente un ensemble de roue RS Spyder Design avec branches en Y, fraisées, finition satinée du plus bel effet. Côté service, les culasses-moteur servent de seaux à champagne et les jantes alliage d’horloge. Pour le régal des papilles, Porsche présente quelques mises en bouches sucrées… très stylées comme la cabosse au chocolat Guanaja, sorbet cerise surmonté d’un biscuit logotisé. Enfin, sachez qu’il est aussi possible de monter à bord d’une vraie Porsche, un Taycan Sport Turismo stationné juste devant l’établissement.

Après les expériences avec l’hôtel Nobu d’Atlanta et le groupe Steigenberger Hotels and Resorts, Porsche décline ici une nouvelle fois son offre life style haut de gamme, voire élitiste. Il n’empêche ! Si dormir dans ce hot spot éphémère reste réservé à quelques happy few, (suite Porsche à partir de 1 600 € la nuit), on peut toujours aller y rouler des mécaniques au déjeuner (26 €), autour d’une gourmandise sucrée (13 €) ou simplement le temps d’un verre au bar. Une façon de profiter de l’offre hôtelière Porsche sans faire drifter la carte bleue.