Alpine A110 : nouvelle gamme, équipements inédits et plus de puissance pour 2022

Disponible depuis fin 2017, l'Alpine A110 entre dans la deuxième moitié de son cycle de vie. Pour la marque, c'est le moment d'apporter plusieurs évolutions à sa Berlinette. Il n'est toutefois pas vraiment question d'un restylage, mais d'une offre revue. Alpine fait ainsi le ménage entre les finitions classiques et séries spéciales. Le millésime 2022 est décliné en trois versions : A110, A110 GT et A110 S.

La version d'accès conserve le 1.8 turbo de 252 ch. C'est la version "d'un plaisir de conduite pur". Pour les GT et S, il y a une nouvelle calibration du moteur. La puissance passe de 292 à 300 ch avec un régime moteur plus élevé (6 300 tr/mn). Le couple gagne 20 Nm à 340 Nm.

Le sélecteur de mode de conduite a été revu. Le mode "Normal" se fera plus confortable, le mode "Sport" profite de changement de rapports plus réactif pour la boîte double embrayage 7 rapports, avec aussi la possibilité de multi-rétrogradage. Autre nouveauté : en phase d’initialisation de la procédure de "launch control", un cylindre est momentanément coupé ce qui donne une sonorité moteur typée course.

Si la GT joue la carte chic, avec par exemple des sièges confort en cuir, la S voit son positionnement de sportive renforcé. En option, elle peut avoir un nouveau kit aéro, avec une lame avant et un aileron arrière en carbone. C'est le premier aileron de cette A110.

Antony Villain, directeur du design, explique : "les très nombreux passages en soufflerie de l’A110 S ont révélé un besoin d’appui aérodynamique conséquent indispensable pour libérer la vitesse maximale". Résultat, avec ce kit, la vitesse maxi est débridée à 275 km/h. À cette vitesse, il y a un gain de charge de 60 kg sur le train avant avec la lame et de 81 kg sur l’arrière avec l’aileron, soit un appui au total augmenté de 141 kg. L'A110 S devient ainsi plus typée circuit. Autre option dans cette optique : des pneus semi-slick Michelin PS Cup 2 Connect.

L'A110 S est aussi la seule variante qui peut profiter d'une silhouette biton, avec une combinaison possible : carrosserie orange feu et toit noir. À bord, elle peut avoir des sièges 100 % microfibre et la prédisposition pour installer un harnais.

La gamme A110 gagne aussi un nouveau système multimédia, compatible Apple Car Play et Android Auto. La navigation profite d'infos en temps réel. Les commandes sur le satellite au volant permettent d'activer la reconnaissance vocale. Le système est doté d'une fonction de mise à jour à distance, qui permettra notamment d'ajouter par la suite une connexion wi-fi. Dommage en revanche que l'écran garde une taille désuète de 7 pouces. Du côté de l'équipement, l'autre nouveauté est l'aide aux créneaux Park Assist.

La nouvelle gamme est disponible à la commande. Les prix augmentent encore. La base passe de 58 400 à 59 500 €. Pour la GT, c'est 69 500 €. La S est à 71 500 €, au lieu de 69 100 € avant.