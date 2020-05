Alpine : l'usine de Dieppe, fermera, fermera pas ?

Drôle de double discours autour d'Alpine en cette journée du 29 mai : d'un côté, le Groupe Renault, qui ne semble pas trop savoir que dire pour l'instant sur Alpine, et qui laisse planer un doute sur le site de Dieppe, produisant les A110.

Le député de Seine-Maritime, Sébastien Jumel (PCF), a déjà réagi par communiqué : "j'ai eu des échanges avec Jean-Dominique Sénard, le président de Renault et le ministre de l'économie Bruno Le Maire ces dernières 48 heures, et depuis 10 jours, j'ai multiplié les interventions au plus haut sommet de l'Etat et à l'Assemblée nationale : l'usine de Dieppe va poursuivre son activité, le modèle A110 a encore des commandes".

Un discours étonnant, et totalement à l'opposé de l'affirmation de Sénard ce matin, qui expliquait : "concernant le site de Dieppe, le statut quo ne paraît pas vraisemblable. Cette usine, aujourd'hui, ne produit pas assez de véhicules".

Sébastien Jumel précise tout de même qu'une table ronde sera organisée à la rentrée "pour discuter de l'après". Comprendre par là que si le site de Dieppe ne va pas ferme à court terme, il n'empêche qu'il va vite falloir trouver une stratégie industrielle pour le futur, et notamment en savoir plus sur l'avenir d'Alpine, dont on attend toujours la venue d'autres modèles. Rien ne dit, justement, qu'ils seront produits à Dieppe, d'autant plus s'ils partagent organes et plateforme avec d'autres modèles du Groupe Renault, produits ailleurs...

En attendant, donc, Dieppe reste en place et l'Alpine continue d'être produite sur son lieu de naissance.