Même s’il est apparu deux ans après le Skoda Enyaq, le Skoda Enyaq Coupé va bénéficier lui aussi d’un restylage, soit seulement trois ans après sa première apparition sur le marché puisque ce lifting ne sera effectif qu’en 2025. Pour le moment c’est l’heure des tests sur la route et les prototypes photographiés avancent, comme toujours, masqués.

La marque Skoda avait communiqué sur le fait qu’elle comptait bien restyler ses deux modèles électriques en 2025. C’est qu’elle est obligée de leur donner un petit coup de jeune afin qu’ils supportent plus facilement l’arrivée d’un nouveau modèle dans la gamme qui pourrait bien leur faire un peu d’ombre. Il s’agit d’un modèle compact qui sera le pendant électrique du Skoda Karoq et se nommera Skoda Elroq.

Style inédit pour l’Elroq, style évolué pour les Enyaq

Cette arrivée du Skoda Elroq va faire apparaître la nouvelle identité stylistique de la marque tchèque, ce qui pourrait contribuer également à faire vieillir plus rapidement les modèles actuels de Skoda. Et cela même si la marque ne va pas pour autant révolutionner son style, mais l’évolution sera toutefois bien visible sur les nouveaux modèles qui afficheront une allure plus moderne.

Sur ce prototype camouflé, on peut se rendre compte malgré les adhésifs que les prises d’air du bouclier évoluent. Alors qu’elles disposent d’un profil vertical sur le modèle actuel, elles deviennent obliques sur le modèle restylé. Elles contrasteront ainsi avec celles du Skoda Enyaq restylé qui selon les dernières photos prises par les chasseurs de scoop sont plus proches de ce que propose le modèle en concession. Il devient évident que la marque tchèque semble décidée à mieux différencier ses deux modèles.

Quelles modifications dans l’habitacle ?

Les projecteurs à l’avant ainsi que les feux à l’arrière pourraient bénéficier également d’une légère évolution de leur signature lumineuse. Mais c’est sans doute dans l’habitacle que l’on pourrait voir apparaître des modifications en ce qui concerne le système multimédia, mais pour le moment l’intérieur du prototype étant trop camouflé nous empêche de voir quoi que ce soit. Enfin en ce qui concerne les motorisations électriques, elles devraient être reconduites sans trop de changement. Il y aura peut-être une batterie de plus forte capacité pour les versions haut de gamme (actuellement 77 kWh pour celles-ci), tandis que le niveau de recharge en courant continu passera, pour la batterie de 77 kWh de 175 kW à 200 kW.