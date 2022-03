Après Peugeot, Renault nouveau partenaire de Roland Garros ?

Remplacé au pied des marches du Festival de Cannes par BMW, le constructeur français Renault va lui-même prendre la place d’une autre référence du marché automobile, Peugeot, en devenant partenaire du tournoi de tennis de Roland-Garros. Un rendez-vous dont la prochaine édition se tiendra Porte d’Auteuil du 22 mai au 5 juin 2022.

Mis sur la touche sur la croisette, Renault réalise ainsi une belle prise avec le tournoi parisien, dont l’image chic et glamour n’est plus à faire, l’évènement attirant chaque année toujours plus de VIP. Partenaire des internationaux de France de Roland-Garros depuis 1984, Peugeot a d’ailleurs profité durant plusieurs décennies de cette collaboration étroite pour multiplier les séries spéciales de ses modèles (205, 405, 306, etc.).

Si l’information n’est pas encore officielle (elle devrait l’être dans les prochains jours), elle confirme le retrait de Peugeot du monde du tennis puisque dans le même temps, Peugeot, qui appartient au groupe Stellantis, a souhaité mettre fin au contrat liant le constructeur à l’ex numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic. Une décision qui fait notamment suite à la polémique créée par le joueur à l’occasion de l’Open d’Australie, et de son expulsion rocambolesque du pays.