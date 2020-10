Arona, le guide d'achat de la Seat la plus vendue en 2020 - Salon de l'auto Caradisiac

Le SUV citadin de Seat vient rouler sur les platebandes des Peugeot 2008 et Renault Captur. Il mérite le détour. Si vous cherchez un SUV citadin plaisant à conduire, le Seat Arona peut être le bon modèle. Nous l'exposons aujourd'hui dans le splendide hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville (50) à côté de ses concurrents. L'Espagnol repose sur une plateforme de Volkswagen Polo (et de Seat Ibiza) de dernière génération avec un design original. Il peut être personnalisé par un toit bicolore (trois teintes de toit disponibles contrastant avec la couleur de la carrosserie).

À bord, le tableau de bord n’est pas d’une franche gaieté et il faudra opter pour les finitions haut de gamme Xcellence ou FR afin de disposer d’un revêtement bicolore ou de surpiqûres rouges pour animer la planche de bord. La finition est irréprochable malgré la présence de plastiques durs et l’on a droit à un véhicule confortable avec une belle habitabilité aux places arrière.

Seul oubli, le Seat Arona ne dispose pas de banquette coulissante, un mauvais point par rapport aux Citroën C3 Aircross et Renault Captur qui en disposent. On dispose également d'un grand coffre de 400 litres avec un plancher plat lorsque l’on rabat les sièges à condition de positionner à la bonne hauteur le plancher de coffre. Comme souvent dans le groupe Volkswagen, l’ergonomie est parfaite et le système multimédia dispose d’une interface facile à gérer.

Sous le capot de ce petit modèle, on a le choix entre trois blocs essence de 95, 115 et 150 ch qui sont particulièrement vaillants et deux diesels de 95 et 115 ch à réserver à de gros rouleurs. Tous ces blocs affichent un malus écologique neutre, ce qui est une bonne chose. Certains de ces moteurs peuvent être associés à une boîte automatique DSG7. Au volant, le Seat Arona est plutôt typé confort que dynamisme.

Face à la concurrence des SUV français (Citroën C3 Aircross, Peugeot 2008 et Renault Captur), le Seat Arona ne fait pas de la figuration. Il affiche un beau rapport prix/équipement avec un prix de départ compétitif de 16 700 €.

Essai vidéo - Seat Arona : un nouveau dans l'arène

Seat investit à son tour le marché des SUV urbains avec l’Arona. Cette Ibiza des champs offre plus de coffre, davantage d’espace et un look qui colle à la forte demande actuelle. Cette Seat aux gènes de Volkswagen a-t-elle de quoi se faire une place parmi la quinzaine de concurrents? Réponse au volant de la motorisation essence, TSi 115.

Comparatif - Citroën C3 Aircross vs Seat Arona : deux gros clients

Sur le marché disputé des SUV urbains, les Citroën C3 Aircross et Seat Arona se talonnent de très près. Malgré leur statut d’outsiders, ils présentent de sérieuses dispositions dans les domaines du confort et de l’espace à vivre. Des arguments de poids pour les petites familles. Vers lequel se tourner ?

Comparatif - Seat Arona VS Seat Ibiza : histoire de famille

Si les SUV ont su faire les yeux doux auprès d’une clientèle avide de changement, ils n’ont pas toujours été tendres avec leurs frères de gamme, allant même jusqu’à sonner le glas de certains modèles qu’ils ont avidement remplacé. Si les breaks et monospaces s’en souviennent encore, berlines et citadines ont appris à cohabiter avec ces nouvelles coqueluches. Ont-ils vraiment tout pour plaire ? C’est ce que nous avons décidé de vérifier en opposant une berline polyvalente à son pendant SUV.

Maxi-comparatif vidéo : quel est le meilleur SUV urbain du marché ?

Impossible de passer à côté des SUV. Ils sont tout simplement incontournables. Mais sans aucun doute, ce sont les crossovers urbains qui attirent le plus. Aujourd’hui, tous les constructeurs en possèdent un dans leur gamme. Difficile par conséquent de faire son choix. Pour vous aider, Caradisiac a organisé un maxi-comparatif avec 14 concurrents. Alors lequel faut-il choisir ?

Le Seat Arona en occasion Prix d'une Seat Arona en neuf : de 16 900 € à 28 400 € Prix d'une Seat Arona en occasion : de 11 500 € à 28 700 € Plus de 790 annonces de Seat Arona d'occasion sur la Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le Seat Arona repose sur une base d'Ibiza, qui utilise elle-même la plateforme de la Volkswagen Polo. Toutes ont donc une fiabilité à peu près équivalente, et bonne. On signale seulement un frein à main difficile à régler et qui peut mal serrer les roues (attention donc), l'allumage intempestif de quelques voyants (EPC/ESC). Et un rappel pour régler un ceinture de ceinture de sécurité centrale arrière. La tranquillité est donc globalement de mise pour les propriétaires et futurs acheteurs en occasion.

