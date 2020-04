Comparatif - Citroën C3 Aircross vs Seat Arona : deux gros clients

Le Citroën C3 Aircross est l’une des meilleures ventes de la catégorie des SUV urbains en France. Il est d’ailleurs sorti vainqueur de notre dernier maxi comparatif mettant aux prises 16 modèles. Nous l’opposons aujourd’hui au Seat Arona, l’un de ses plus féroces rivaux sur le marché européen. En effet, si les ventes de l’espagnol sont moins importantes en France, à l’échelle du Vieux Continent il se classe dans le top 10, juste en dessous du Citroën C3 Aircross.

Le C3 Aircross, c’est en quelque sorte le petit SUV de la famille. Il propose de bons volumes et une modularité plus poussée que ses concurrents, sans oublier ce design jovial qui tranche et plaît. D’ailleurs, le français est encore l’un des rares à proposer un fort niveau de personnalisation. Il est possible de mixer différents coloris de carrosserie, de coques de rétroviseurs, de barres de toit, d’antibrouillards, etc. Le Seat Arona la joue plus consensuel. Un catalogue de personnalisation est certes présent, mais l’espagnol prend peu de risques en extrapolant les codes esthétiques de l’Ibiza, dont il découle. La garde au sol a été rehaussée, des protections de caisse, des barres de toit et de grandes roues ont été ajoutées pour lui donner une silhouette de SUV.

A bord, cette différence de tempérament entre les deux modèles est encore plus marquée. Le C3 Aircross propose un univers ludique, à l’image de la planche de bord bicolore agrémentée d’aérateurs aux formes rigolotes. Les sièges sont larges et moelleux alors que les rangements fourmillent. Dommage, les plastiques durs foisonnent et la qualité perçue n’atteint pas celle proposée par Seat. Dans l’Arona, c’est morne plaine. Le conducteur fait face à une planche de bord tristoune qu’il est toutefois possible d’égayer avec un placage cuir. Des plastiques durs sont également présents mais dans une moindre mesure. Le sentiment de qualité perçue y est supérieur.

Pratique : le boss C3 Aircross

Un SUV urbain se doit aujourd’hui de satisfaire aux exigences quotidiennes d’une petite famille. Certains modèles ont des prédispositions dans ce domaine et notamment le C3 Aircross avec sa silhouette plus « volumique » que celle de l’Arona. D’ailleurs, le SUV des chevrons s’illustre par son excellent rapport habitabilité/encombrement. Autrement dit, il offre un espace à vivre généreux dans une longueur contenue. Le Seat Arona aussi. En effet, l’ibère va même jusqu’à proposer une espace aux jambes supérieur aux places arrière.

Le français prend toutefois le large dans les autres domaines. A commencer par la modularité car il dispose d’une banquette arrière coulissante, indisponible à bord de l’Arona. Le nombre de rangements à bord est aussi supérieur (de peu) tout comme le volume de coffre (410 litres contre 400 litres pour l’Arona). Enfin, les deux modèles disposent d’un plancher à deux niveaux et n’offrent pas une surface de chargement totalement plane, une fois la banquette arrière rabattue. La victoire dans le domaine des aspects pratiques est attribuée au Citroën C3 Aircross mais signalons que les différences sont si minimes qu’elles témoignent des bonnes aptitudes de l’Arona dans la tâche familiale.

Pratique Citroën C3 Aircross Puretech 110 Shine BVM6 Seat Arona TSi 115 Xcellence BVM6 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,9 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation

Budget : l’Arona d’un cheveu

A finition équivalente, le C3 Aircross s’avère un poil plus abordable au prix catalogue. Il est vendu 22 400 € en finition Shine avec la motorisation Puretech 110 contre 23 800 € pour le Seat Arona Xcellence TSi 115. Mais c’est sans prendre en compte le malus écologique de 150 € que vous devrez payer à l’achat du C3 Aircross (142 g de CO2/km selon le cycle WLTP) alors que l’Arona se place dans la case neutre (131 g de CO2/km). Il faut ajouter à celà une consommation plus importante de carburant. Selon le même cycle WLTP, la consommation mixte du C3 Aircross Puretech 110 s'établit à 6,3 l/100 km contre 5,7 l/100 km pour l’Arona TSi 115. Enfin, la décote attendue de l’Arona sera un peu moins faible que celle du C3 Aircross, selon la base de données La Centrale. L’écart budgétaire du départ est donc comblé et l’Arona remporte la partie budget. Pour terminer, les deux modèles se marquent à la culotte en ce qui concerne la durée de garantie (24 mois) et la présence d’une courroie de distribution à remplacer.

Budget Citroën C3 Aircross Puretech 110 Shine BVM6 Seat Arona TSi 115 Xcellence BVM6 Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,8 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Prix/équipement : Seat plus généreux

Le Citroën C3 Aircross Puretech 110 Shine est vendu 22 400 € contre 23 800 € pour le Seat Arona TSi 115 Xcellence. L’espagnol comble ici aussi son retard grâce à une très bonne dotation. Par exemple, le chargeur à induction pour smartphone est ici de série alors qu’il est proposé en option à travers un pack sur le C3 Aircross (650 €). Même constat pour l’entrée et le démarrage mains libres et les radars de recul facturés en option 350 € chaque chez Citroën et de série chez Seat.

Enfin, l’Espagnol enfonce le clou en disposant d’un écran tactile plus grand (8’’ contre 7’’ pour le C3 Aircross) compatible Android et Carplay. Ce système est plus performant et associable avec davantage de smartphones que le système du C3 Aircross simplement équipé d’un Mirror screen. Le rapport prix/équipement est en faveur du Seat Arona.